Jari Partanen on monen toimen mies

Pitkään Joutsassa graafisena suunnittelijana ja valokuvaajana toiminut Jari Partanen siirtyi kesällä palkkatyöjakson jälkeen yrittäjäksi. Hän avasi heinäkuun alussa Liikekeskuksen talossa City-käytävän kupeessa oman toimipisteensä, josta saa varsin monipuolisia palveluja.

– Eniten työllistävät tällä hetkellä graafisen suunnittelun työt ja valokuvaukset. Graafisia töitä teen käyntikortista kotisivuihin ja verkkokauppoihin. Valokuvauspuolella passi- ja muille erilaisille lupakuville on kysyntää. Olen myös tehnyt aika paljon kuvauksia erilaisissa tapahtumissa, kuten hautajaisissa ja syntymäpäivillä. Yhteistyökumppanini kanssa onnistuvat myös drone-kuvaukset ilmasta käsin, kertoo Partanen.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Passikuvien ottamisesta Partanen on halunnut tehdä asiakkaille mahdollisimman näppärää, joten hänen kuvaamossaan voi vierailla ilman ajanvarausta arkipäivisin normaaleina liikeaikoina.

Graafisiin töihin liittyen Partasen valikoimaan kuuluu hyvin laaja kirjo tuotteita ja palveluja, alkaen valokuvatulosteista aina tekstiilipainatuksiin ja videoiden digitointeihin. Osan palveluista Partanen tuottaa itse paikan päällä ja osan hoitavat hänen yhteistyökumppaninsa. Paikallisia yhteistyökumppaneita ovat muiden muassa Grafiteam ja hartolalainen tekstiilipaino KH-Print.

Partanen on myös ottanut hoidettavakseen eläkkeelle jääneen Hannu Lehdon yrityksen Hanskin Painopalveluiden painotöiden välitystoiminnan. Lehdon yhteyksien kautta Partanen on saanut hyödynnettyä sopimushinnat painotalojen kanssa. Toimitusmyynnissä Partasella on myös muun muassa toimistotarvikkeita.

Partanen on lisäksi aivan lähiaikoina avaamassa omaa verkkokauppaansa, jossa asiakas voi itse suunnitella ja tilata erilaisia tuotteita vaikkapa omalla logolla tai kuvalla.

Markku Parkkonen