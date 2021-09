Keskusteluapua ja neuvontaa perheille matalalla kynnyksellä

Joutsan kunta on parhaillaan käynnistämässä varhaisen tuen perheohjausta. Kyse on perheiden elämänhallintaa ja voimavaroja vahvistamaan pyrkivästä ennaltaehkäisevästä työstä – käytännössä keskusteluavusta, neuvonnasta ja ohjauksesta. Saman tyyppistä palvelua on tarjottu Joutsan kunnan perhetyöntekijä Tiina Merima-Rouvisen (kuvassa) mukaan jo aiemmin muualla Suomessa, osin Keski-Suomessakin.

Perheohjaus Terhon nimellä kulkevaa perheohjausta tekee Joutsassa kaksi kunnan perhetyöntekijää, Merima-Rouvinen ja Rauno Simo. Ohjaukseen voi turvautua Merima-Rouvisen mukaan monenlaisissa tilanteissa: esimerkiksi jos kotona on pieniä lapsia ja tuntuu, että arjessa joku mättää ja väsyttää, tai kotona on puutetta rutiineista, tai teinin tai parisuhteen kanssa on haastetta, tai ylipäätään jos on jotain elämäntilanteeseen liittyvää epävarmuutta ja kaipaa asiaan ulkopuolisen näkemystä. Tai jos raskausaikana esimerkiksi tuleva vauva-arki mietityttää.

– Olemme miettineet, että emme hirveästi ala rajaamaan, millaisessa asiassa meihin voi olla yhteydessä. Että jos se liittyy jollain tavalla vanhemmuuteen tai perheeseen, niin se on ihan ok olla yhteydessä, sanoo Merima-Rouvinen.

Myös lapsi tai nuori itse voi olla perheohjaajaan yhteydessä, jos kokee tarvetta puhua jonkun kanssa. Joka tapauksessa yhteyttä voi ottaa Merima-Rouvisen mukaan suoraan perheohjaajaan, jolloin apua saa nopeasti. Tosin jos perheohjaajat ovat soiton tullessa perhekäynnillä, he eivät silloin voi vastata, mutta soittavat takaisin viimeistään seuraavana arkipäivänä.

– Ajatuksena on se, että pystytään antamaan nopeasti sitä jonkunnäköistä apua ja tukea siihen tilanteeseen. Kun sitten taas jos ajatellaan semmoista muuta asiakkuutta, niin se monta kertaa kulkee palveluntarpeen arvioinnin ja näiden tämmöisten erilaisten portaiden kautta ennen kuin tulee asiakkuutta, niin se ehkä vähän hidastaa sitä prosessia, vertaa Merima-Rouvinen.

Perheohjaus on maksutonta ja luottamuksellista, eikä se edellytä sosiaalitoimen asiakkuutta. Tapaamisten määrä ja kesto suunnitellaan Tiina Merima-Rouvisen mukaan aina yhdessä.

– Toki jos tulee semmoinen ajatus, että tässä on ehkä vähän jollekin tiiviimmälle ja pitkäkestoisemmalla työlle tarvetta, niin sitten me yhdessä keskustelemalla mietitään, ohjataanko sitten kuitenkin esimerkiksi ihan niihin virallisiin sosiaalipalveluihin, missä sitten syntyy ihan se asiakassuhde.

Tapaamiset voidaan järjestää Merima-Rouvisen mukaan perhetyöntekijöiden työpaikalla Perhekeskus Tammessa tai yhteydenottajan kotona. Merima-Rouvinen rohkaisee ottamaan yhteyttä perheohjaajiin matalalla kynnyksellä.

– Ei kannata miettiä, onko minun asiani nyt semmoinen, että siitä kannattaa kenenkään kanssa puhua.

Tarja Kuikka