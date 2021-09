Joutsan Pommin nuoret yleisurheilijat Veera Reponen sekä Benedict Seppälä on kutsuttu nuorten maajoukkueleiritykseen. Leirityksiin on kutsuttu maan parhaat 14-18-vuotiaat yleisurheilijat valtakunnallisten tulosrajakriteerien perusteella. Leiritys järjestetään Pajulahden urheiluopistolla ja ensimmäinen leiri on lokakuun lopussa.

Mika Sirkka