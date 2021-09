Perhekahvila tarjoaa leikki- ja jutteluseuraa sekä vertaistukea

Perhekeskus Tammessa kävi viime keskiviikkona aamupäivällä mukava kuhina, kun 3-vuotias Elena Hartonen, hänen runsaan vuoden ikäinen pikkuveljensä Otso Hartonen sekä liuta muita lapsia tutkivat, mitä kivaa lattialle nostetuista lelulaatikoista löytyy. Samaan aikaan paikalla olevat aikuiset juttelivat keskenään lasten touhuja silmällä pitäen.

Meneillään oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Joutsan paikallisyhdistyksen perhekahvila, joka on perheille tarkoitettu sosiaalisia kontakteja ja vertaistukea tarjoava kohtaamispaikka. Kahvila on tarkoitettu yhdistyksen perhekahvilavastaava Jenni Maunulan mukaan ensisijaisesti pienten lasten kanssa kotona oleville äideille ja isille, mutta yhtä lailla sinne ovat tervetulleita myös lapsenlapsiaan hoitavat mummit ja vaarit, kummit tai vaikka lasta vasta odottavat.

Osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä ja muutenkin toiminta on vapaamuotoista: ollaan, jutellaan, leikitään ja tarjolla on kahvia sekä pientä purtavaa.

– Välillä on ollut aktiivisempia vuosia, että on järjestetty enemmänkin jotain toimintaa. Voi olla vaikka ihan retkiä tai sitten meillä käy vierailijoita tai vaikka vaate-esittelijöitä, tai saatetaan järjestää jotain pientä askartelua tai muuta vähän sen mukaan mitä kävijät toivoo ja mitä pystytään järjestämään, kertoo Maunula.

MLL on pitänyt perhekahvilaa Joutsassa jo vuosia, viimeksi seurakunnan kerhotiloissa. Tämän vuoden elokuussa toiminta siirrettiin Perhekeskus Tammeen, jossa kahvilan ovet ovat siis auki keskiviikkoaamupäivisin.

Vanhempien palautteen perusteella perhekahvilassa tärkeintä on vertaistuki. Varsinkin vauvojen kanssa kotona olevat äidit ovat Jenni Maunulan mukaan pitäneet tärkeänä sitä, että pääsevät tapaamaan muita ja juttelemaan samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Tosin juttelukaan ei ole välttämätöntä.

– Vaikkei jaksaisi jutella, niin saa tulla lapsen kanssa, että lapselle on sitten leikkikaveria, sanoo Maunula.

Elena ja Otso Hartoselle ja heidän äidilleen Emmi Soppelalle (kuvassa yllä) perhekahvila on tärkeä osa arkea. Siellä kaikki kolme saavat mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen: lapset voivat leikkiä toisten lasten kanssa, ja lapsiaan kotona hoitava Soppela tapaa muita samassa elämäntilanteessa olevia. Perhekahvilassa he käyvät useammastakin syystä.

– Tänne on helppo tulla, tämä on lähellä ja tämä on tosi lämminhenkinen. Ja täällä on kavereita lapsille ja aikuisillekin, perustelee Soppela.

Paikka on myös ainoa, jossa on samalla kertaa seuraa kaikille kolmelle. Seuran merkitys on Soppelan mukaan tärkeä erityisesti perheen pienimmälle.

– Elenan ikäisille on seurakunnan kerho, mutta sitten pienemmälle tämä on vähän semmoinen ensimmäinen kontakti muihin.

Tänä syksynä MLL:n Joutsan yhdistyksen perhekahvilassa on ollut Jenni Maunulan mukaan yleensä kymmenkunta aikuista lapsineen. Vaikka väkeä on ollut, meno on pysynyt rauhallisena.

– En tiedä, ovatko lapset olleet niin vieraskoreita vai miten, mutta viimeksikin vaikka oli 14 lasta, oli yllättävän rauhallista. Ollaan hankittu tänne uudet lelut, niin niillä pitäisi olla eri ikäisille touhua, ja on piirustustarviketta. Ja vaikka tämä on tämmöinen kompakti tila, niin tähän kuitenkin saa sitä piirustuspistettä ja leikkitilaa. Joku kerta levitettiin vilttiä vauvalle tuonne perälle. Että saa vähän sellaisia omia pisteitä tähän, niin kyllä hyvin ollaan sulassa sovussa oltu, kertoo Maunula.

Tarja Kuikka

Kuvassa vasemmalla Emmi Soppela ja Otso Hartonen.