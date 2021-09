Nikkilä ja Nissinen Päijänne biosfääriksi -hankkeen ohjausryhmään

Joutsan kunnanhallitus on nimennyt Lea-Elina Nikkilän ja Harri Nissisen Joutsan kunnan edustajiksi Päijänne biosfääriksi -hankkeen ohjausryhmään. Hankkeen pyrkimyksenä on valmistella ja toteuttaa hakemus, jolla haetaan Päijänteelle biosfäärialueen tunnusta Unescolta.

Hankkeen toteuttaa ja sitä koordinoi Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom, ja hankkeen rahoittavat Keski-Suomen liitto, Jyväskylän kaupunki sekä Joutsan, Toivakan ja Muuramen kunnat.

Keski-Suomen maakuntahallitus on myöntänyt hankkeen toteuttamiseen tukea 73.800 euroa. Rahoitushakemuksen valmisteluvaiheessa kuntien maksuosuudet on sovittu alustavasti siten, että yhteensä runsaan 49.800 euron kokonaissummasta Joutsan maksuosuus on 3.500 euroa.

Biosfäärialueella tarkoitetaan aluetta, jolla on ainutlaatuinen ja monimuotoinen luonto sekä rikas kulttuuriympäristö ja elävää elinkeinotoimintaa.

Tarja Kuikka