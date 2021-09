Kuvat Jääsjärveen hukkuneiden veneessä olevasta perämoottorista lähetettiin tutkijalle – nämä asiat hän pystyi niistä päättelemään

CAMERA

Paikallislehtemme on seurannut artikkeleissaan Jääsjärveen vuonna 1937 hukkuneiden viiden ihmisen kohtaloita. Heidän käyttämänsä vene löytyi järven pohjasta loppukeväästä, ja kuvamateriaalia on analysoitu siitä lähtien.

Kuvat uponneessa veneessä kiinni olevasta perämoottorista lähetettiin tutkija Tuomas Värjölle, joka työskentelee Forum Marinumissa Turussa. Forum Marinum taas on merenkulun valtakunnallinen vastuumuseo, ja juuri Värjön vastuulla on museon vene- ja venemoottorikokoelma. Moottoreita on yli 300 kappaletta eri aikakausilta.

Hän vertaili kuvia näyttelyn moottoreihin. Selkeä tunnistus jäi puuttumaan, mutta Värjö pystyi silti valaisemaan tapausta lisätiedoilla.

– Kyseessä on aikakaudelle vähän suurempi ja tehokkaampi moottori, sieltä 5–12 hv:n haarukasta. Sanoisin myös, että se on todennäköisemmin 1930-luvulta kuin aiemmalta vuosikymmeneltä. Todennäköisesti moottori on ollut veneen upotessa aika uusi, pohtii Värjö.

Moottorien suojaaminen kopalla alkoi yleistyä 40-luvulta lähtien. Pyöreämuotoiset peltikopat ovat 50-luvulle tyypillisiä, 60-luvulta lähtien koppa alkoi olla lasikuitua tai muovia, ja muuttui kulmikkaammaksi. Näin ollen pohjassa oleva moottori täsmää muotoilultaan siihen aikakauteen, jolloin onnettomuus tapahtui.

Uponneessa moottorissa on iso ja laatikkomainen polttoainetankki, joka ei Värjön tietojen mukaan ole ollut kovin yleinen. Juuri tankin perusteella on mahdollista pohdiskella perämoottorin tyyppiä. Kyseessä voi olla ruotsalainen isomman mallin Penta tai amerikkalainen Lockwood. Myös kotimainen Porin Konepajan valmistama Nopsa on samantyylinen.

– Ilman tarkempia kuvia en usko, että ihan lopulliseen totuuteen päästään ennen kuin moottori mahdollisesti nostetaan. Silloin siitä todennäköisesti löytyy valmistajan nimi tai logo. Useimmiten se on vauhtipyörän päällä, valmistusnumeron kanssa. Tankissa voi olla myös teksti tallessa, uumoilee Värjö.

Vaikka moottori on lojunut vetisessä haudassaan jo 84 vuotta, laite on voinut säilyä jopa suhteellisen hyvässä kunnossa. Värjö ei huomannut kuvista ainakaan paljoa ruostetta, lähinnä vain moottorin päälle kertynyttä mutaa. Tuon ajan moottoreissa oli usein messinkisiä ja muita vettä kestäviä osia.



Yläkuva: Näin iso polttoainetankki on harvinainen 1930-luvun moottoreissa. Polttoainetankin muodon ja korkin sijainnin perusteella laite muistuttaa suuresti Porin konepajan valmistamia Nopsa-perämoottoreita. Täyttä varmuutta asiasta ei ole. Kuva: Pekka Liias.