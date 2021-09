Lapuan hiippakunnassa käydään piispanvaalit – äänestämässä myös Joutsan seurakunnan edustajat

Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura ilmoitti 27.4.2021 irtisanoutuvansa piispan virasta 1.2.2022 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Tämän takia Lapuan hiippakunnassa toimitetaan piispanvaali tiistaina 2. marraskuuta 2021.

Piispanvaalissa on noin 950 äänioikeutettua, joista puolet on pappeja ja puolet maallikkovalitsijoita. Joutsan seurakunnan osuus maallikkovalitsijoiden määrästä on viisi henkeä.

Kesäkuussa kokoontunut kirkkovaltuusto valitsi piispanvaalin maallikkovalitsijoiksi Teuvo Jaakkolan, Sakari Eskelisen, Pekka Hujasen, Liisa Temisevän ja Aila Niinikosken.

Papeista äänioikeus on kirkkoherra Tuula Leppämäellä ja kappalainen Annukka Nutolla. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuutetuista äänioikeus on myös luhankalaisella Kirsi Pohjolalla. Hän on myös pappina Jyväskylän seurakunnassa, ja lisäksi äänioikeus tulee vielä kirkolliskokousedustajuuden kautta hänelle.

Ehdokkaina piispaksi ovat Jouko Ala-Prinkkilä, kirkkoherra, Kauhajoen seurakunta, Terhi Kaira, hiippakuntadekaani, Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, Matti Salomäki, tuomiorovasti, Lapuan tuomiokirkkoseurakunta ja Jukka Jämsén, lähetys- ja kansainvälisen työn asiantuntija, Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli.

Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen vaalikierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisen kierroksen vaalipäivä on tiistai 23. marraskuuta 2021.

Tuomiokapituli järjestää ensimmäisellä vaalikierroksella kaksi vaalipaneelia. Ensimmäinen pidetään 28.9.2021 Jyväskylässä Kuokkalan kirkossa. Toinen vaalipaneeli järjestetään 12.10. Mustasaaren kirkossa.

Mahdollisen toisen kierroksen ehdokkaiden välinen keskustelu järjestetään tiistaina 16.11. Lapuan tuomiokirkossa. Kaikkia keskustelutilaisuuksia voi seurata paikan päällä tai verkon välityksellä.

Uuden piispan on määrä aloittaa virassaan 1. helmikuuta 2022.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Nykyinen Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura jää eläkkeelle 1.2.2022 lukien. Kuvassa hän saarnaa juhlamessussa vieraillessaan täällä talvella 2020. Oikealla on Joutsan kirkkoherra Tuula Leppämäki. Kuva: JS Arkisto.