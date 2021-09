Myllynlahden lintutorni on nyt uutta vastaavassa kunnossa – kulkija saa koukata sinne naapurin tontin kautta

Valtio myönsi Joutsan kunnalle keväällä 43.000 euron avustuksen lähivirkistysalueiden kunnostamiseen. Yksi avustussummalla kunnostettu kohde oli Joutsan keskustan tuntumassa sijaitseva Myllynlahden lintutorni.

Rakennusmestari Juha Kainulainen on jo vuosia johtanut pitkäaikaistyöttömien joukkoa, joka korjaa monia erilaisia rakennelmia kunnan alueella. Nyt yhdeksi kohteeksi valikoitui pahasti rapistumaan päässyt yli 20 vuotta vanha lintutorni.

Lisäksi se oli joutunut niin pahasti pusikon keskelle, että työporukka joutui aluksi raivaamaan itselleen reitin tornille.

– Ensimmäistä kertaa paikalle tullessani en edes löytänyt lintutornia, vaikka se oli 30 metrin päässä. Lähdin ihan väärään suuntaan, naurahtaa Kainulainen.

Reitin raivauksen lisäksi tornissa on korjattuna katto, portaat ja tukipilarit. Tukipilareiden alle on pantu muun muassa valukokkare estämään tornin kallistelua roudan mukana.

Kunnossa oleva lintutorni on nyt kaikkien käytettävissä. Kulku tornille on tosin hieman vaikeasti hahmotettavissa, ja sen takia moni paikallinen on epäilemättä unohtanut koko tornin olemassaolon.

Alun alkaen lintutornille on kuljettu kirkkovenetalaan nurkalta lähtenyttä polkua myöten. Polku on kuitenkin täysin umpeen kasvanut.

Nyt tornille pääsee menemällä ensiksi kalanviljelylaitoksen piha-alueelle. Kohti rantaa johtaa polku, jonka edessä on kuitenkin portti kieltotauluilla varustettuna. Tästä ei pidä hämmentyä, sillä kielto koskee vain kalanviljelylaitoksen alueella liikkumista.

Portin ohi pääsee koukkaamaan Harri Kaikkosen omistaman tontin kautta, piharakennuksen nurkalta kulkien. Kaikkonen, entisenä kalalaitoksen työntekijänä, kertoo, ettei häntä häiritse tonttinsa läpi oikaisevat. Kulkijoita kun tuskin on muutenkaan ruuhkaksi asti.

– Kyllä siitä piharakennuksen nurkalta voi koukata rantaan. Rakennuksen kylkeen voisi vielä kiinnittää oikeaan suuntaan neuvovat opasteet, pohtii Kaikkonen.

– Rohkeasti tästä vain, lupaa Harri Kaikkonen, ja näyttää suuntaa kohti rantaa ja lintutornia. Tornille päästäkseen kulkijan on käytävä pieni matka Kaikkosen tontin kautta, ja moni ei ole varmaankaan rohjennut ilman lupaa näin toimia.

Kainulainen tekee työllistettävineen paikkakunnalla joka vuosi runsaasti korjausrakentamista. Viime vuosien näkyvimpiä projekteja on ollut Myllykosken myllyrakennuksen remontti sekä pitkospuiden kunnostukset eri reiteillä.

Nytkin pitkospuita on kunnostettu, tällä kertaa Valklammella ja Myllynkoskella. Lisäksi siltoja on tervattu Koskikaran kierroksella Rutalahdessa. Sieltä myös purettiin vanha silta pois. Kainulainen miehineen rakensi vuosi sitten reitille uuden korvaavan sillan.

Myllylahdella on tehty niittoja ja ranta-alueen raivauksia. Pusikkoa on raivattu myös Leivonmäen frisbeegolf-radalta sekä Rautamäen Myllypuistosta, Harjulahden uimarannalta on puolestaan purettu maisemaseinä.

Viherin museosillan kunnostustyöt sekä venerampin teko alueelle kuuluvat myös tehtyihin urakoihin.

Janne Airaksinen

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Rakennusmestari Juha Kainulainen on remontoinut työllistettävien joukkonsa kanssa Myllynlahden lintutornin hyvään kuntoon. Kohde oli varsin haasteellinen kunnostaa aikaa kestäväksi.