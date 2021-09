Joutsan pienkonekorjaamo ja kirpputori perustettiin entisiin Löytökellarin tiloihin

Joutsa sai uuden yrityksen heinäkuussa, jolloin Jarno Rouvinen ja Tara Nurmi hankkivat omistukseensa entisen Löytökellarin kiinteistön ja osan irtaimistosta. Nyt Jousitien varrella sijaitsevissa tiloissa toimii Joutsan pienkonekorjaamo ja kirpputori. Facebookin puolella yritys tunnetaan lempinimellä Joutsan kirppis ja korjaamo.

Rouvinen on tehnyt uransa rakennusyrittäjänä, mutta alanvaihto siinteli mielessä. Pienkonekorjaamoala kiinnosti jo harrastustenkin vuoksi, ja kun kävi ilmi, että kotikunnassa oli tarvetta sellaiselle, niin ajatuksista ryhdyttiin tekoihin.

Entinen Löytökellari sopii hyvin pienkonekorjaamoksi, ja osa sen mukana tulleen irtaimiston tavaroistakin tukee tätä alaa. Kirpputorin puoli taas kiinnosti Tara Nurmea.

– Kun töiden jälkeen rentoutuu korjaamalla traktoria ja muita vehkeitä, niin sitä alkoi miettiä, että mikseipä tätä voisi tehdä työkseen, kertoo Rouvinen.

Pienkonekorjaamolta saa huollot ja korjaukset ruohonleikkureihin, perämoottoreihin, polkupyöriin, mopoihin, mönkijöihin, moottorikelkkoihin ja moottoripyöriin. Myös renkaiden vaihdot sekä vuokra-autopalvelut kuuluvat valikoimiin.

Nurmi vastaa kirpparipuolen toiminnasta. Myynnissä on tavaraa niin asiakkaiden kuin itse yrityksenkin lukuun.

– Lisäpalveluina ovat korjausompelu ja pyykinpesu sekä kuivaus. Pyykinpesua on kysytty paljon, ilmeisesti kaivojen vedenpinnan lasku kuivuuden vuoksi aiheutti ihmisille tällaisen tarpeen, kertoo Nurmi.

Kirppiksen ja pienkonekorjaamon suosio on yllättänyt kaksikon. Kävijöitä on riittänyt niin paljon, että välillä on ollut suoranaista kiireen tuntua.

Rouvinen on asunut 17 vuotta Mieskonmäessä, ja Nurmi on puolestaan Sysmästä. Rouvinen tekee edelleen tarvittaessa rakennustöitä.

– Aiomme tehdä tähän rakennukseen remonttia, ja varsinaisesti kaikki on siinä järjestyksessä kuin haluamme seuraavasta keväästä lähtien. Aloitimme heti heinäkuussa tontin siivoamisella kaikesta ylimääräisestä tavarasta.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Jarno Rouvinen harrastaa erilaisten koneiden korjaamista, ja siksi hän teki siitä itselleen äskettäin uuden ammatin. 27 vuoden tausta motocrossista antaa kokemusta kaikenlaisten kulkupelien kunnostamiseen.