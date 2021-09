30 vuotta kauneus- ja hieronta-alalla toiminut Sari Kilpinen viihtyy yhä työssään

Kun joutsalainen Sari Kilpinen (kuvassa) aloitti 30 vuotta sitten kauneudenhoito- ja hieronta-alan yrittäjänä Leivonmäellä, ihmisten hierojallakäyntitottumukset olivat hieman erilaiset kuin nykyään. Tuolloin Kilpisen asiakkaissa oli enemmän iäkkäämpiä, kun nykyään heissä on kaikenikäisiä työikäisiä ja nuorempiakin, esimerkiksi opiskelijoita.

Yhdeksi tekijäksi muutoksen taustalla Kilpinen arvelee työasentojen muuttumisen: nykyisin ollaan paljon tietokoneen ääressä, eivätkä työ- ja opiskeluasennot välttämättä ole ergonomisia. Siitä seuraa esimerkiksi hartiajumeja ja päänsärkyä.

– Moni tulee juuri päänsärkyjen ja huimauksen takia hierontaan, ihan nuoremmatkin, sanoo Kilpinen.

Koronapandemian aikana Kilpisen hierontapöydällä on näkynyt myös asiakkaiden halu panostaa muutenkin itseen. Moni on kertonut satsaavansa nyt itseensä, kun ulkomaanmatkustelu jäi pois.

– Pistetään omaan hyvinvointiin ne rahat, mitkä olisivat menneet matkusteluun, sanoo Kilpinen.

Sari Kilpinen valmistui kosmetologiksi vuonna 1987 ja hierojaksi vuonna 1991, eli samana vuonna, jolloin avasi syyskuun alussa Leivonmäen apteekin naapuriin Kauneus- ja hierontapiste Sari Kilpisen. Vuosien myötä päätyöksi ovat muodostuneet hieronta ja jalkahoidot, joiden ohella Kilpinen tekee ripsien ja kulmien kestovärjäyksiä ja pienessä määrin kasvohoitojakin. Viimeksi mainittujen osalta kävi jo varhain ilmi, ettei niille ole paljoa kysyntää.

– Tiesinkin, että ei näin pienellä kylällä mitkään erityisjutut muutenkaan kannata. Kyllä ne ovat nämä perusasiat, mihin satsaan, kun huomasin, että niille on kysyntää, Kilpinen sanoo viitaten hierontoihin ja jalkahoitoihin.

Yhdeksi isoksi rikkaudeksi työssään vuosien varrella Kilpinen nimeää työskentelyn paikallisten sotaveteraanien kanssa, kun nämä ovat käyneet avokuntoutuksen merkeissä hieronnassa ja jalkahoidossa. Yrittäjästä on ollut mukava kuunnella veteraanien ja ylipäätään ikäihmisten tarinoita.

– Se on ollut hyvin opettavaista. Arvostan ja kunnioitan heitä.

Kilpisen asiakkaat ovat paitsi Leivonmäeltä, myös Joutsasta, Toivakasta, Kangasniemeltä ja Luhangasta. Ikähaarukka on teineistä ikäihmisiin ja enemmistössä ovat naiset, tosin miehiäkin käy paljon.

Kilpinen on viihtynyt yrittäjänä Leivonmäellä, vaikkei ole enää itse leivonmäkinen, vaan on asunut jo 1990-luvun puolivälistä saakka Joutsassa. Muuton aikaan moni hänen joutsalaisasiakkaansa ehdotti yrityksenkin siirtämistä Joutsaan, mutta Kilpinen on pitänyt liikkeensä Leivonmäellä.

– Tykkään käydä täällä. Ja täällä on niin ihana, kun minulla on edelleenkin niitä asiakkaita, jotka ovat alkaneet käymään silloin 30 vuotta sitten.

Työuransa jatkoa ajatellen Sari Kilpinen toivoo pysyvänsä terveensä ja saavansa jatkaa työtään vielä vuosia, sillä hän todella viihtyy työssään. Siitä kertoo se, että hän on pitänyt 30 vuoden aikana vain yhden kahden viikon mittaisen yhtäjaksoisen loman, muuten lomaksi on aina riittänyt pelkkä viikko. Esimerkiksi hiljattain Kilpinen oli viikon puolisonsa kanssa Kolilla patikoimassa ja viimeisenä lomapäivänä mieli teki jo töihin.

– Sunnuntai-iltana jo puhuin, että ai kun kiva lähteä huomenna töihin. Maanantaina tulin töistä ja sanoin, että olipas kiva päivä töissä, nauraa Kilpinen.

Tarja Kuikka