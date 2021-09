Rallisirkus valtasi Luhangan

Lauantaina ajettu Reeti-Ralli toi katsojille ja osallistujille isompien rallien tunnelmaa. Normaalin harrasterallin kuvioiden mausteeksi oli otettu Luhangan torille sijoitettu kokoomalähtö, jonka yhteydessä luhankalaisyrittäjät Taina Saarinen ja Maarit Friberg haastattelivat joka ikisen kuskin ja kartturin.

– Kisa meni kokonaisuutena hyvin. Kuskeilta saadun palautteen mukaan reittiin oltiin tyytyväisiä ja järjestelyjä pidettiin hienosti onnistuneita. Erityisesti Luhangan haastattelupisteestä kuskit totesivat, että ”oli kuin isommassakin rallissa”, kommentoi kilpailunjohtaja Sami Heikkilä.

Reeti-Rallin järjestäjä oli muuramelainen Yellow Racing Team, joka on järjestänyt Joutsan seutukunnalla useita harrasteralleja viime vuosina. Järjestävän seuran ydintiimissä ovat Heikkilän lisäksi turvapäällikkö Markko Pekkarinen ja reittivastaava Nico Valkonen. Yellow Racing Teamilla itsellään rallia järjestämässä on noin 12 hengen täystyöllistetty porukka, joten on selvää, että paikallisilla yhteistyökumppaneilla on myös suuri rooli rallin järjestelyissä.

– Paikalliset seurat hoitavat erittäin hyvin erikoiskoejärjestelyt. Ne on meidän kultakimpaleita ne toimitsijat, kommentoi Sami Heikkilä.

Kilpailunjohtaja Sami Heikkilä ehti piipahtaa myös Luhangan torilla.

Heikkilän arvion mukaan ralli työllistää erilaisissa järjestelytehtävissä reilusti yli sata henkeä.

Reeti-Rallin erikoiskokeet kulkivat Joutsassa Rieskalantiellä, Luhangassa Rantakyläntiellä, Putkilahden Reinanpohjassa, Töppöspohjassa sekä Tammijärven Hauhanpohjantiellä. Lähtö sekä maali olivat Josemorassa ja kokoomatauko Luhangan torilla.

Erikoiskokeista Rekolankylä ja Reinanpohja olivat aivan uusia, tai ainakaan niillä ei niin sanotusti miesmuistiin ole rallia ajettu. Reitti oli ilmeisesti sopivan vaativa, sillä näyttäviä kaatojakin nähtiin. Heikkilän mukaan rallissa sattui kaksi rajumpaa ulosajoa, jotka vaativat ambulanssin paikallakäyntiä ja toisessa tapauksessa jouduttiin erikoiskoe hetkeksi keskeyttämään.

Vakavia loukkaantumisia ei kuitenkaan sattunut ja ralli saatiin vietyä loppuun aikataulussa.

Joutsalainen Joonas Tonteri ja kartturi Markus Saxberg ajoivat hienosti luokkavoittoon ja yleiskilpailun sijalle 23. Kuva: Sportkuvat / Eero Auvinen.

Heti kisaviikonlopun jälkeen kilpailunjohtaja Heikkilä ei halunnut lupailla mitään jatkosta, mutta jatkoa saattaa hyvinkin olla tulossa.

– Pääyhteistyökumppanin kanssa keskusteltiin viikonloppuna, että Reeti-Rallille olisi mukava saada jatkoa. Porukalla kuitenkin löytyy intoa ja tekemisen meininkiä ja olisi ikävää, jos ei sitä hyödynnettäisi myös jatkossa, kommentoi Heikkilä.

Paikallisten tuloksia:

Yleiskilpailu 2WD (suluissa sijoitus omassa luokassa):

…23) Joonas Tonteri & Markus Saxberg (V1600 ja Throphy 1400: 1.), …31) Jukka Tanttu & Kimmo Halttunen (Nuottiluokka Classic 2WD: 3.), …37) Antti Aro & Samuli Saltiola (H2050: 3.), …63) Antti Nuutinen & Juha Tuukkanen (BMW Original: 4.), …82) Heikki Manninen & Hannu Liukkonen (aloittelijat, alle 5 kilpailua: 9.), …90) Rauno Jaakkola & Jani Jaakkola (Seniorit 2WD: 12.),

Markku Parkkonen

Kilpailukeskus oli Josemorassa. Kuten kuvasta näkee, kalusto oli varsin moninaista.

YLIN KUVA: Kisan ainut luhankalaiskuski oli Antti Aro kartturinaan Samuli Saltiola. Kuva: Sportkuvat / Eero Auvinen.

Katso video rallitunnelmasta Luhangan torilla: