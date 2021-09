Puheenvuoro: Maksuton kortti arjen asiointiin myös omasta marketista

Asiakkaamme oli pahoittanut mielensä saamastaan virheellisestä tiedosta koskien S-pankin korttiuudistusta (Joutsan Seutu 1.9.2021). Kirjoituksessaan asiakas kertoi tilanteesta, missä oli koittanut maksaa bonuksillaan kaupassa, mutta tämä ei hänen korttityypillään ollut mahdollista ja häntä oli ohjattu Jyväskylään asioimaan kortin päivityksen tiimoilta.

Taustalla on tilanne, missä vanhanmallinen siruton S-Etukortti Debit -kortti muuttuu koko Suomessa maksulliseksi lokakuun alusta. Muutos johtuu siitä, että S-Etukortti Debit -kortit perustuvat vanhaan magneettijuovateknologiaan. Maksulliseksi muuttuvista korteista ei löydy esimerkiksi turvallisen lähimaksamisen mahdollistavaa sirua tai Visa-tunnusta. Pyrimme hinnoittelulla ohjaamaan asiakkaitamme käyttämään nykyaikaisempaa, monipuolisempaa ja turvallisempaa korttia. S-Etukortti Debit -kortteja ei ole tarjottu uusille asiakkaille vuoden 2012 jälkeen.

Korttimuutos on S-pankin toimesta kerrottu vuoden alussa niille asiakkaille, joita muutos koskee. Vanhanmallisen kortin tilalle on tällöin tarjottu kolmea eri korttimahdollisuutta: tuttu S-Etukortti Debit maksuominaisuuksilla (kk-maksullinen), S-Etukortti Visa maksuominaisuuksilla (maksuton) tai S-etukortti bonusten keräämiseen ilman maksuominaisuutta (maksuton). Kaikki edellä mainitut maksuttomat korttityypit voi saada käyttöönsä joko asioimalla Asiakasomistajapalvelu- ja S-pankkipisteillä tai lomakkeella omassa lähimarketissa. Asiakkaalla tulee olla mukana voimassa oleva passi tai henkilökortti. Jos asiakkaalla on S-pankin verkkopankkitunnukset, kortin vaihto onnistuu myös puhelimitse S-pankin asiakaspalvelussa.

Pahoittelemme meiltä saatua virheellistä tietoa kortin uusimisen vaihtoehdoista. Palautteen antajaan on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti ja ratkottu asiaa yhdessä, hyvässä hengessä.

Niko Toivanen

talousjohtaja

Katja Ratilainen

palvelupäällikkö, S-Pankkitiimi

Osuuskauppa Keskimaa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.