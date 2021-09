Pekka Huikko ehdolle aluevaaleihin

Joutsan seutukunnalta on ilmoittautunut ensimmäinen ehdokas mukaan ensi tammikuun aluevaaleihin. Pitkään politiikassa kunta- ja maakuntatasolla vaikuttanut joutsalainen yrittäjä Pekka Huikko lähtee tavoittelemaan paikkaa aluevaltuustosta kokoomuksen riveissä. Työuran Huikko on tehnyt liike-elämän johtotehtävissä. Vuodesta 2017 alkaen hän on harjoittanut maahantuontia, myyntiä ja konsultointia yrittäjänä FID Engineering Oy:ssä.

Huikko on toiminut kunnallispolitiikassa Joutsassa kolmen valtuustokauden ajan 2005–2016. Vuosina 2005–2008 hän oli valtuuston toisena varapuheenjohtajana ja 2009–2012 kunnanhallituksen puheenjohtajana. Huikko oli myös Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsen 2009–2012 ja Seututerveyskeskuksen järjestämistoimikunnan jäsen ja varapuheenjohtaja 2010–2012.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA

Tammikuussa 2022 valittava aluevaltuusto on tulevan Keski-Suomen hyvinvointialueen ylin päättävä elin. Hyvinvointialue vastaa vuoden 2023 alusta lukien koko maakunnan alueen sosiaali- ja terveyspalveluista.

Markku Parkkonen