Pentti Linkolan muistometsä on perustettu Riuttasaloon, lähelle Rutalahtea

Pentti Linkolan muistometsä on perustettu kahden eri säätiön yhteishankintana Toivakan Riuttasaloon, joka sijaitsee Rutalahden välittömässä läheisyydessä muutama sata metriä pitäjänrajasta pohjoiseen.

43 hehtaarin maa-ala on ostettu yksityiseltä maanomistajalta noin 600.000 euron summalla. Yhteishankinnassa olivat mukana Luonnonperintösäätiö ja Päijänteen Luonnonperintösäätiö.

Pentti Linkola perusti Luonnonperintösäätiön vuonna 1995. Päijänteen Luonnonperintösäätiön perusti Päijätsalon Osuuskunta vuonna 2008 esimerkin innoittamana.

Riuttasalon luontoa on kuvailtu sanalla koskematon ja äänimaiseman hiljaisuutta rikkumattomaksi. Alueella on paljon tikkoja, kehrääjiä, liito-oravia, ja havaintoja on myös karhuista.

– Riuttasalon Loppasenvuorelta voimme nähdä sen, mitä Linkola eniten arvosti: villin luonnon ja sen monimuotoiset elinpiirit. Näissä maisemissa voimme katsoa metsää Pentti Linkolan silmin ja muisto suuresta luonnonsuojelijasta elää sukupolvelta seuraavalle, kertoo Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg.

Hän korosti, että lähistöllä sijaitsevat Leivonmäen kansallispuisto sekä Koskikaran kierros Rutalahden kylätaajamassa muodostavat yhdessä muiden suojelualueiden kanssa hyvän kokonaisuuden nauttia luonnosta. Kätevin metsätie vierailla Riuttasalossa lähtee Joutsan puolelta Vällyvuoren kupeesta.

Suojelualueita pyritään jatkossa laajentamaan. Linkolan muistometsä julkistettiin Hämeenlinnassa perjantaina, ja samalla kerrottiin Kangasalla sijaitsevan erillisen Pertti Linkolan muistolehdon hankinnasta.

Koko maassa toimiva Luonnonperintösäätiö perusti Linkolan (1932–2020) kuoleman jälkeen keväällä 2020 muistokeräyksen, joka on tähän mennessä tuottanut lähes 435.000 euroa. Keräystä jatketaan muistoalueiden hankkimisen jälkeen, koska niiden hinta ei ole tullut kokonaan katettua keräyksen tuotolla.

Luonnonperintösäätiöllä on hallussaan 143 erillistä suojelualuetta, joiden pinta on yhteensä 3.424 hehtaaria. Päijänteen Luonnonperintösäätiöllä on näitä alueita 16 yhteensä 370 hehtaarin alalta.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Pertti Linkolan muistometsä Riuttasalossa sulkee syliinsä Pieni-Loppanen-nimisen järven. Kuva Mari Helkiö.