Luhangan koululla istutettiin marjapensaita

Luhangan koulun oppilaat ja päivähoidon lapset pääsivät viime keskiviikkona oikein kunnon lapiohommiin, istuttamaan koulun pihalle marjapensaita. Touhua ohjasi joukko Tammijärven Marttayhdistyksen marttoja, joiden johdolla pihalle laitettiin kasvamaan viisi marjapensasta: yksi karviaispensas ja yhdet pensaat musta-, puna- ja viherherukkaa sekä vaaleanpunaista herukkaa.

Ensimmäisenä istutuspuuhiin päässeet ekaluokkalaiset valitsivat istutettavakseen karviaisen, tarkemmin sanoen Lepaan punaisen karviaisen. Ennen töihin ryhtymistä oppilaat saivat kuulla lyhyesti Tammijärven Marttayhdistyksen puheenjohtaja Hannele Valvanteelta siitä, keitä martat ovat. Valvanne myös kyseli oppilailta, mitä iloa marjapensaiden marjoista on. Oppilaat tuumasivat, että pihasta tulee nätimpi ja marjoja voi myös syödä.

Marttayhdistyksen puutarhamartta Aino Mönkölältä ekaluokkalaiset saivat kuulla valitsemastaan lajikkeesta ja sen hoidosta. Siinä kohtaa opittiin muun muassa se, että Lepaan punaisessa karviaisessa on keskikokoiset ja makeat tummanpunaiset marjat.

Puheiden jälkeen oli lapiohommien vuoro. Yhdessä seitsemän ekaluokkalaista ja neljä marttaa ahkeroivat karviaispensaan kasvupaikan kuntoon ja istuttivat pensaan. Sen jälkeen jäätiin odottamaan, millaista satoa pensas aikanaan antaa.

Karviaispensaalle oli ihan ensin tehtävä koulun pihanurmelle sopiva kasvupaikka, joten istutustyöt aloitettiin lapiohommilla. Pirjo Seimola (vas.) ja Aino Mönkölä seurasivat innokkaiden lapioijien touhuja ja ohjasivat heitä.

Idea marjapensaiden istuttamisesta koulun pihalle lähti Hannele Valvanteen mukaan koululta. Martat innostuivat ideasta heti.

– Haluttiin toki olla mukana, koska tämähän on ihan meidän toimintamme mukaista. Puutarhanhoitohan on yksi meidän alueistamme, joissa me haluamme olla tukena ja antaa vinkkejä, Valvanne kertoi karviaispensaan saatua kasvupaikkansa.

Ekaluokkalaisten ahkerointi sai Valvanteelta ja Aino Mönkölältä kehuja.

– Tosi hienostihan se meni, kehui Mönkölä.

– Oli tosi mukava huomata, että he jaksoivat kuunnella ja oli innostusta, ja joillakin oli jopa kokemusta kotoa tästä puuhasta. Täytyy toivoa, että jää joku semmoinen kipinä puutarhanhoitoon tämmöisestä kokemuksesta, jatkoi Valvanne.

Tiina Peltonen kertoi ekaluokkalaisille, miten syvälle multaan karviaispensaan taimi on hyvä istuttaa.

Pensaiden marjasato käytetään Luhangan koulun rehtori Tiina Koivuniemen mukaan aikanaan oppilaiden eduksi. Koululla on ollut ennenkin yhteistyötä marttojen ja muiden tahojen kanssa, joten Koivuniemi pitää mahdollisena jonkinlaista sadonkorjuujuhlaakin.

– Eli kun kesän aikana pensaat varttuu täällä ja me olemme koulusta pois, niin sitten syksyllä pidettäisiin joku sadonkorjuujuhla, jossa voitaisiin vähän laajemminkin niitä anteja hyödyntää.

Pensaita käytetään rehtorin mukaan myös opetuksellisiin tarkoituksiin, esimerkiksi ympäristöopin opintoihin. Työkasvatustakin pensaiden tiimoilta saadaan, kun oppilaat tekevät niille vielä tuet. Samalla pensaita hoitaessa opitaan rehtorin mukaan vastuullisuuttakin.

Tarja Kuikka