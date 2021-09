Koronarokotukseen nyt myös ilman ajanvarausta

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen terveysasemilla voi nyt saada koronarokotteen ilman ajanvaraustakin. Rokotteiden hyvän saatavuuden myötä terveysasemilla, myös Joutsan sote-keskuksessa, järjestetään normaalien ajanvarauksella tapahtuvien rokotusten ohella myös erillisiä päiviä, jolloin rokotukseen voi saapua ilman, että on varannut siihen ajan etukäteen.

Ensimmäinen tällainen päivä Joutsassa on tämän viikon perjantai ja seuraava torstai 16. syyskuuta. Kumpanakin päivänä ilman ajanvarausta tulevien rokottamiseen on varattu iltapäivällä kaksi tuntia. Tuolloin rokotteita annetaan noin 40 ensimmäiselle. He saavat Modernan rokotteen.

Vastaavia ajanvarauksettomia rokotuspäiviä järjestetään lähiaikoina myös Laukaan, Keuruun ja Petäjäveden terveysasemilla. Seututerveyskeskus on ilmoittanut, että vastaavia päiviä voidaan järjestää lyhyelläkin varoitusajalla.

Ilman ajanvarausta voi mennä ottamaan ensimmäisen koronarokotuksen tai tehosterokotuksen, jos ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kahdeksan viikkoa. Seututerveyskeskus on ohjeistanut myös, että mikäli henkilöllä on rokoteaika jo varattuna myöhemmälle ajankohdalle, hän voi halutessaan tulla nyt järjestettäviin rokotuspäiviin ilman ajanvarausta. Aiemmin varattu aika perutaan rokotuksen yhteydessä.

Tarja Kuikka