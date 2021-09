Seutuopistossa taas monipuolinen opetustarjonta

Joutsassa, Kangasniemellä ja Toivakassa toimiva Puulan Seutuopisto järjesti viime lukuvuonna vajaat 7.000 opetustuntia sivistävää opetusta eri osa-alueilla. Opiskelijoita oli noin parituhatta, joista Joutsassa hieman vajaat 700.

Opiston uusi lukuvuosi on syksyn myötä alkamassa ja kursseille ilmoittautuminen on jo käynnissä. Tarjolla on tällä hetkellä runsaat 300 kurssia, joista Joutsassa 117, ja uusia kursseja tulee tarjolle aiempaan tapaan pitkin lukuvuotta.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Joutsassa valikoima on jälleen monipuolinen. Tarjolla on esimerkiksi yksin- ja kuorolaulua, pianon ja viulun soittoa, aterinkorujen ja hopeaketjujen valmistamista, ompelua, puu- ja metallitöitä, englantia, espanjaa, italiaa, ruotsia, luovaa kirjoittamista, kansainvälistä senioritanssia, ensiaputaitoja, jumpparyhmiä ja kehonhuoltoa. Liikunnan saralla juuri kehonhuolto ja erityyppiset joogat ovat Puulan seutuopiston rehtori Mirka Savolaisen (kuvassa yllä) mukaan todella suosittuja.

– Meillä on hyvin monenlaista joogaa. Seasonal yogaa, yin-joogaa, perinteisempää joogaa ja lasten joogaa 5–8-vuotiaille, kertoo Savolainen.

Uutta ovat esimerkiksi kudontaa ja makrameesolmeilua yhdistävä macraweave-kurssi, virtuaalinen museokierros ja kurssi, jossa opetetaan kuinka Google Meetin ja Microsoft Teamsin välityksellä järjestetään kokouksia. Yhdistys- ja järjestötoimijoille on tarjolla hallitustyöskentelyn kurssi, jossa opetellaan esimerkiksi yhdistystoiminnan pelisääntöjä.

Taiteen perusopetus eli taidekoulu ja musiikkikoulu jatkuvat Puulan seutuopiston alaisuudessa tänä lukuvuonna entiseen malliin, samoin Jyväskylän yliopiston ikääntyvien yliopiston videovälitteisiä luentoja on taas tarjolla. Luentojen aiheina ovat muun muassa tiede vastaan valetieto, rokotusten mahdollisuudet, aivojen hyvä elämä, tekoäly, ilmastonmuutos ja Wivi Lönn. Luennoitsijoina on alansa ammattilaisia, muun muassa professori Esa Väliverronen, lääketieteen tohtori ja ylilääkäri Hanna Nohynek ja professori, aivotutkija Minna Huotilainen.

Videoluentoja ei rehtori Mirka Savolaisen mukaan koronasyistä kokoonnuta enää katsomaan koko porukalla, vaan nyt niitä katsellaan kotona joko itsekseen tai pienellä porukalla.

– Se on ajateltu nyt niin, että parempi on, että ihmiset voivat ilmoittautua meille ja sitten me laitamme linkin, niin ihmiset voivat kokoontua kotona, sanoo rehtori.

Kursseille ilmoittautuminen hoituu hänen mukaansa parhaiten netissä tai puhelimella. Sen sijaan sähköpostia ja tekstiviestiä ei suositella, sillä niissä ei yleensä ole riittävästi tietoa. Jos lähiopetus joudutaan koronasyistä keskeyttämään kesken lukuvuoden, etäopetusmahdollisuus katsotaan Savolaisen mukaan sen pohjalta, millaiset valmiudet opettajalla ja opiskelijoilla etäopetukseen on. Etäopetuksessa voidaan rehtorin mukaan käyttää luovia ratkaisuja, hyödyntää esimerkiksi Whatsappia.

– Mutta pyritään siihen, että kurssit saavat jatkua niin pitkään kuin mahdollista. Ja jos ylemmältä taholta tulee ohjeistus, että pitää siirtyä etäopetukseen, niin sitten me toimimme sen mukaan. Toki turvallisuus ennen kaikkea.

Mirka Savolainen aloitti seutuopiston uutena rehtorina

Puulan seutuopistoa on luotsannut tämän lukuvuoden alusta uusi rehtori Mirka Savolainen. Savolainen on toiminut aiemmin kieltenopettajana Savonia ammattikorkeakoulussa ja Iisalmen kansalaisopistossa ja viimeisimpänä vajaat pari vuotta rehtorina Vieremän kansalaisopistossa. Puulan seutuopiston rehtorin virkaa hän haki isompien ympyröiden houkuttamana.

– Tämä on isompi opisto, tässä on kolme kuntaa kuitenkin. Ja taiteen perusopetusta myös. Hain virkaa ihan semmoisena haasteena, että pääsee vähän isompiin kuvioihin, kertoo Savolainen.

Vertailun vuoksi: Vieremällä on noin 3.500 asukasta ja sen kansalaisopistossa noin 500 oppilasta, kun taas Joutsassa, Kangasniemellä ja Toivakassa on yhteensä noin 12.000 asukasta ja seutuopistossa opiskelijoita parituhatta.

Savolaista voi sanoa leikkimielisesti tuplasti savolaiseksi, sillä hän on kotoisin Savon puolelta Iisalmesta ja asuu siellä yhä, tosin hänellä on kakkosasunto Joutsassa. Koska Puulan seutuopisto toimii kolmen kunnan alueella, jakautuu rehtorin työviikkokin kolmen kunnan kesken.

– Maanantaisin ja tiistaisin olen usein Joutsassa, keskiviikkoisin Kangasniemellä, ja Toivakassa käyn aina tarpeen mukaan. Etänä olen kaksi päivää.

Savolainen on käynyt itsekin aiemmin muutamilla kansalaisopiston kursseilla, mutta Puulan seutuopiston kursseilla häntä ei tulla ainakaan tänä lukuvuonna näkemään. Hän nimittäin käyttää illat koiransa kanssa lenkkeilyyn.

– Koira on yksin päivän, niin ei raaski enää lähteä sitten itse harrastamaan. Samalla voi vaihtaa puhelimella päivän kuulumiset perheen kanssa.

Savolainen toivottaa kaikki uudet ja tutut opiskelijat tervetulleiksi kokeilemaan uusia harrastuksia ja nauttimaan yhdessäolosta.

Tarja Kuikka