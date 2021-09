JoSePan futsal-kausi käynnistyy ensi viikolla

JoSePa aloittaa nyt neljännen kauden futsal-liigassa. Jokainen kausi on puhtaasti amatööripohjalta touhuavalle joukkueelle kova haaste sarjassa, mikä pienin askelin koko ajan siirtyy ammattimaisempaan suuntaan.

Kaudesta tulee maajoukkuetaukojen takia ennätyspitkä. Ennen aloiteltiin syyskuun lopussa, nyt eka peli on jo 11.9. Maajoukkueen menestys on poikinut sen, että talven aikana tulee kolme kuukauden taukoa peleihin. Se ei tietenkään pelirytmin kannalta ole hyvä. Lisäksi JoSePalla on useita tärkeitä pelaajia vielä kesäfutiksen parissa.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Joukkueen runko pysyy hyvin kasassa. Moni sopimus on vielä neuvotteluvaiheessa, joten julkistamisia tulee vasta hieman ennen ensimmäisiä pelejä. Mitään sensaatioita ei tällä osastolla ole tiedossa, rosteria pyritään vahvistamaan kaikin tavoin.

Viime kausi päätettiin hienoon kevääseen, kun JoSePa taisteli itsensä hyvillä otteilla pois putoamisviivan alta. Tämän kauden alku tulee olemaan todella haastellinen edellä maintuista syistä, varsinkin kun kaksi päävastustajaa (MadMax ja SoVo) tulee vastaan heti peräkkäisinä viikonloppuina 11. ja 18.9.

Viimeinen treenipelikään ei hirveitä luvannut, Liikunnan Riemu kävi hakemassa Joutsan liikuntahallilta selvän voiton. Ensi viikonloppuna kohdataan Riemu uudestaan, uskotaan että peli ottaa kehitysaskeleita ennen sitä.

JoSePa kokoaa tulevalle kaudelle kakkosjoukkueen, sillä omille lupaaville junnuille pitää järjestää peliaikaa lajin parissa. Sitä tulee vetämään Janne Pajunen.

Alla vielä joukkueen valmentaja Mikko Paappaselle esitetyt kysymykset. Valmennus pysyy muuten ennallaan, Mikko on päävastuussa ja Riku Keihäsniemi kakkosena.

Kaudesta tulee eri tavalla pitkä kuin viime vuonna, pelejä vähemmän, pitkiä taukoja. Mitä mietteitä tästä herää?

–Kausi on taas kerran kummallinen jo lähtökohdiltaan. Meillä on kolme kuukauden taukoa runkosarjassa, mikä ei ole kyllä pelituntuman kannalta mitenkään optimitilanne. Ymmärrettävästi kausi on rakennettu maajoukkueen näkövinkkelistä aikaisempaa toimivammaksi. Toivottavasti pelejä ei jouduta koronan vuoksi siirtämään, sillä se sotkisi soppaa entisestään. Meille hankaluutta on aiheuttamassa erityisesti aikaistettu aloitus. Valmistautuminen on jäänyt kauas ideaalista, joten etenkin ensimmäisistä peleistä tulee varmasti haastavia.

Joukkueen kokoonpano, vahvistukset, menetykset?

– Kokoonpano elää hieman edelleen. Pääosin runko pysyy samana, mutta esimerkiksi Olli Malin on jäänyt pois. Muutamien kanssa neuvotellaan edelleen ja muutamia uusia nimiä on liittymässä joukkoon.

Pelillisesti uusia juttuja, haetaanko niitä? Kehityskohteet?

– Mielessä on paljonkin uusia juttuja, mutta ei pidä opetella juoksemaan ennen kuin osaa kävellä. Puolustaminen on ehdoton ykköskohde tälle kaudelle. Siitä lähtee kaikki. Yleensäkin laadukkaan perustekemisen varmistaminen on olennaista. Vasta sitten voidaan ryhtyä hienosäätämään ja opettelemaan uutta.

Tavoitteet?

– Sarja on taas entistä kovempi ja kausi pitkä. Tavoitteena on minimissään sama sijoitus kuin viime kaudella, parempikin otetaan vastaan.

Valmennus?

– Kosusen Jarkko on otettu hieman enemmän mukaan valmennukseen. Muuten mennään suunnilleen entiseen malliin.

Kakkosjoukkue, sen rooli?

– Meillä on muutamia hyviä junnuja nousemassa treenirinkiin mukaan. Heille täytyy saada pelejä ja Pajusen Jannen johdolla lähdetään kehittelemään kakkosjoukkuetta. Kakkosjoukkueen roolina on siis lähinnä tarjota pelikokemusta junioreille.

Ensimmäinen harjoitusottelu ei niin kaksisesti mennyt, pitääkö huolestua vai jäitä hattuun?

–Paniikkinappulaa voi halutessaan painella mutta eihän tässä nappuloiden painelu auta vaan oppiminen ja virheiden korjaaminen. Kyseessä oli kuitenkin eka treenipeli. Parantaa pitää tietenkin todella paljon. Ei futsal kuitenkaan mitään rakettitiedettä ole, pitää vaan tehdä perusasiat mahdollisimman laadukkaasti. Niihin keskitytään nyt entistä huolellisemmin ja siitä se peli lähtee sitten eheytymään. Ensi viikolla kohdataan Riemu uudestaan ja toivottavasti silloin saadaan koneesta huomattavasti enemmän irti.

Petri Hentinen