Tee Wee Paroni neljättä vuotta peräkkäin menestynein joutsalaisravuri

Joutsan Hevosystäväinseura ry palkitsi hiljattain Joutsan vuoden 2020 Vuoden hevosena suomenhevosruuna Tee Wee Paronin. Pärnämäessä Pasi Haapasaaren ja Tarja Neuvosen tallilla asuva, Haapasaaren omistama ja valmentama 12-vuotias Tee Wee Paroni kartutti voittosummaansa viime vuonna 11.600 eurolla ja oli neljättä vuotta peräkkäin menestynein Joutsassa asuva ja joutsalaisomistuksessa oleva ravuri.

Tee Wee Paronin kuten muidenkin ravihevosten kilpauraa ja tuloksia rokotti viime vuonna koronapandemia, jonka takia ravit olivat keväällä muutaman kuukauden tauolla. Tee Wee Paronille tauko tuli Pasi Haapasaaren mukaan pahaan aikaan, sillä hevonen oli ennen sitä hyvässä kunnossa, suorittanut juuri hyvän startin, ja sille olisi ollut tiedossa heti seuraavaksi hyviä lähtöjä.

Koronatauon jälkeen ruuna juoksi kesällä keskimatkan ennätyksensä auton takaa 1.23,0. Myöhemmin harmeja toi kuitenkin märkä syksy, Tee Wee Paroni kun ei ole Haapasaaren mukaan märän kelin hevonen.

– Se ei kosteassa juokse. Jos kura lentää, niin se pistää jarrut päälle ja juoksee siellä hännillä sitten. Se ei halua kuraa silmille, naurahtaa Haapasaari.

Hänen ja Neuvosen mukaan ruuna on selkeästi talvihevonen, sillä se juoksee paremmin talvella. Se tykkää pakkasesta, eivätkä sitä haittaa hokit.

– Monellahan se on toisin päin, sanoo Neuvonen.

Tee Wee Paroni on ollut viime ajat kesätauolla. Nyt ruunalla aletaan Pasi Haapasaaren mukaan pikkuhiljaa ajaa enemmän ja sen on tarkoitus startata seuraavan kerran näillä näkymin lokakuun lopulla tai marraskuussa.

Tänä vuonna Tee Wee Paronin juoksuja ovat häirinneet hengitystieongelmat. Talvella ruuna teki Pasi Haapasaaren mukaan hyviäkin suorituksia, mutta niistä puuttui terävyys, ja syy oli todennäköisesti se, ettei viime syksyn kosteilla keleillä hevosen hengitysteihin kertynyt lima meinannut lähteä talven aikana pois.

– Normaalisti kun tulee pakkaset, niin hevosen hengitysteiden pitäisi puhdistua. Mutta se oli niin sitkeää limaa, niin hevonen oli vähän niin kuin tukkoinen monessa startissa, sanoo Haapasaari.

Myöhemmin harmina olivat siitepöly – se on ollut Haapasaaren mukaan tänä vuonna ongelma monella huippuhevosella – ja Tee Wee Paronin pölyallergia. Nyt ruuna onkin pitänyt kesätaukoa, ollut juhannuksen jälkeen valjaissa vain kaksi, kolme kertaa.

– Nyt ruvetaan pikkuhiljaa sillä ajamaan kuntopohjaa, kun ilmat viileni ja ei enää pölise, sanoo Haapasaari.

Hän uskoo hevosen palautuvan lomasta huolimatta nopeasti starttikuntoon. Se on nähty aiemminkin, kun ruuna piti taukoa satutettuaan jalkansa ja teki tauon jälkeen huippusuorituksia. Näillä näkymin seuraava startti on loka-marraskuussa.

Tee Wee Paroni on juossut ennätyksensä vanhemmalla iällä. Tarja Neuvonen sanoo ruunan yllättäneen heidät juoksuillaan ja uskoo sen voivan vielä parantaa tuloksiaan, vaikka ikää jo on.

– Sillä on niin uskomaton pääkoppa, se haluaa olla ykkösenä maalissa. Se tietää tasan tarkkaan, missä se tolppa on. Sillä on niin voitontahto.

Tee Wee Paroni asuu Pasi Haapasaaren ja Tarja Neuvosen tallilla Pärnämäessä.

Tallikavereina Tee Wee Paronilla on suomenhevosruuna Jäpikäs, suomenhevostamma Leijan Loimu ja kaksi viimevuotista varsaa, joista toinen on Leijan Loimun ja toinen viime kesänä menehtyneen lämminveritamma Geysharaan.

Leijan Loimu oli Joutsan Vuoden hevonen vuosimallia 2016, joten sama ”titteli” tuli Haapasaaren ja Neuvosen talliin nyt jo viidettä vuotta perätysten. Neuvonen pitää sitä uskomattomana. Hän sanoo, että hevosten eteen tehdään kuitenkin paljon töitä, ja on upeaa, kun ne sitten tavallaan antavat takaisin jotain tuollaista.

– Toivottavasti tulevaisuudessa sitten joskus noista kasvateista jompikumpi varsa, jos ne voittaisivat sitten Joutsan Vuoden hevosen. Sitten ei voisi enää muuta toivoa.

Tarja Kuikka

Ylimmässä kuvassa Tee Wee Paroni ja Henri Bollström startissa Mikkelissä viime vuoden kesäkuussa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten / Equito Ky

Tee Wee Paroni