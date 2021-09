Pop up -ravintolapäivässä tarjoiltiin kuplavohveleita ja muita herkkuja

Joutsassa herkuteltiin lauantaina pop up -hengessä, kun paikkakunnalta oli kaksi kohdetta mukana Joutsan, Hartolan, Pertunmaan, Sysmän ja Toivakan alueen pop up -ravintolapäivässä. Kyse oli Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeen ja Toivakan-Joutsan 4H-yhdistyksen Mahdollisuuksia ja massia -hankkeen järjestämästä ensimmäisestä alueellisesta pop up -ravintolapäivästä, jonka puitteissa kuka tahansa saattoi perustaa päiväksi kahvilan tai ravintolan ohjeisohjelmineen. Kohteita oli kaikkiaan kahdeksan, joista siis Joutsassa kaksi.

Rieskalantiellä Ylätalon vanhaan tupaan avatussa Kahvila Ylä-Tuvassa Erja Hölttä tarjoili puolisonsa Arto Höltän avustuksella asiakkailleen muun muassa suolaisia taskuja, munkkeja, mustikkamuffinsseja, kahvia ja mehua. Höltät innostuivat ryhtymään yhdeksi päiväksi kahvilanpitäjiksi ihan kokeilunhalusta, sillä he pitivät etukäteen pop up -ravintolapäivää hyvänä juttuna.

Tapahtumaan osallistuminen myös oli lopulta Erja Höltän mukaan todella kiva kokemus. Asiakkaita Kahvila Ylä-Tuvassa kävi mukavasti.

– Ei hirveää rypästä, mutta ihan hyvin on käynyt asiakkaita. Varmaan parisenkymmentä, Hölttä arvioi kesken kahvilapäivän, kun Ylä-Tupa oli ollut auki runsaat pari tuntia ja aukioloaikaa oli vielä jäljellä.

Rieskalantiellä Ylätalon vanhassa tuvassa Erja Hölttä emännöi puolisonsa Arto Höltän avustuksella Kahvila Ylä-Tupaa. Hölttien kahvilassa oli tarjolla muun muassa suolaisia taskuja, munkkeja ja mustikkamuffinsseja.

Valkharjunkaarella 16-vuotias Dalia Elwan pyöritti pikkusiskonsa Liin Elwanin kanssa kotiterassillaan Bubble Waffle – Caféta, jossa oli tarjolla muun muassa kuplavohveleita, porkkanakakkua ja erikoiskahveja. Työt sisarukset jakoivat niin, että vanhempi hoiti kassatyöt ja tarjoilun, ja nuorempi järjesti kaiken muun. Pop up -ravintolan sisarukset avasivat, koska rakastavat kokkaamista ja halusivat kokeilla, miten trendikäs kuplavohveli kävisi kaupaksi Joutsassa.

Myös Elwanin sisaruksille pop up -ravintolapäivään osallistuminen oli hyvä kokemus. Yleisesti ottaen ravintolapäivän kohteet olivat auki neljä tuntia, mutta Bubbe Waffle – Café oli auki pidempään. Siellä asioi päivän aikana peräti 51 asiakasta.

– Tekemistä oli koko ajan, mikä oli tässä tapauksessa positiivinen juttu yllättävästi. Minä ja Liin ei alun perin oltu uskottu, että tulisi edes kymmentä, joten tämä oli mahtava positiivinen yllätys. Suunnittelimme siskon kanssa hyvin menut ja erilaiset kahvit niin, että olisi tarjolla sellaista, mitä ehkä normaalikahviloissa ei tarjottaisi, tai etenkään lähikahviloissa. Mietitään myös tässä, että voitaisiin ehkä tulevaisuudessa avata ihan kunnon kahvila viikonloppuisin, jos mahdollisuudet sen antaa, Dalia Elwan totesi kuplavohvelikahvilan jo suljettua ovensa.

Dalia Elwanin ja hänen sisarensa Bubble Waffle – Café oli suosittu, siellä kävin päivän aikana peräti 51 asiakasta. Tarjolla oli kahvilan nimen mukaisesti kuplavohveleita, mutta myös esimerkiksi porkkanakakkua, kookoskakkua ja erikoiskahveja.

Tarja Kuikka