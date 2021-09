Lapsiperheille kylpyläretki koronatilanteen salliessa

Joutsan kunta järjestää tänä syksynä kunnan perhetyön asiakasperheille ja vähävaraisille joutsalaisille lapsiperheille kylpyläretken, mikäli koronatilanne tuolloin sallii retken järjestämisen.

Perheretkiä on järjestetty kunnassa lähes kymmenen vuoden ajan. Ajatuksena on ollut tarjota retkien muodossa perheille toimintaa, joka näiltä jäisi omin voimin toteuttamatta johtuen joko taloudellisista syistä tai muista syistä. Kesäisin kohteena on ollut huvipuisto, syksyisin kylpylä. Mukana olleet perheet ovat pitäneet retkistä.

Jos tämän syksyn suunniteltu kylpyläretki voidaan koronatilanteen salliessa toteuttaa, siitä kertyvät noin 3.400 euron kustannukset kunta maksaa Reino Järvisen rahaston varoista. Kustannuksiin sisältyvät kuljetus, kylpylän sisäänpääsymaksu ja lounas.

Tarja Kuikka