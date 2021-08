Kynttiläkirkko päätti kesäkirkon jumalanpalveluskauden

Luhangan kesäkirkossa sytytettiin sunnuntaina kynttilät kirkon kesäkauden päättymisen merkiksi. Loppukesään ajoittuva kynttiläkirkko on yksi Luhangan kappeliseurakunnan pitkäaikaisimmista perinteistä – sitä on järjestetty yli 50 vuoden ajan – ja se tarkoittaa seurakunnan tapahtumakalenterissa vuosittain sitä, että jumalanpalvelukset pidetään siitä eteenpäin kesäkirkon sijaan talvikirkossa. Kynttiläkirkko on suosittu seurakuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden ja ulkopaikkakuntalaistenkin keskuudessa.

Tänä vuonna kynttiläkirkon jumalanpalveluksen toimitti Joutsan seurakunnan kirkkoherra Tuula Leppämäki. Saarnaamassa oli Luhangan kappeliseurakunnan entinen seurakuntapastori Harri Hautala ja kanttorina toimi Natalia Ikonen. Luhangan Laulajat avustivat messussa.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

Messun jälkeen talvikirkossa oli kirkkokahvit ja Harri Hautalan lähtöjuhla. Hautala aloitti Luhangan kappeliseurakunnan seurakuntapastorina keväällä 2014, mutta siirtyi hiljattain tehtävästä Mäntyharjun seurakunnan palvelukseen Pertunmaan kappeliseurakunnan seurakuntapastoriksi. Työpaikanvaihdos tapahtui elokuun puolivälissä.

Kynttiläkirkon jälkeen vietettiin Luhangan kappeliseurakunnan seurakuntapastorin tehtävät äskettäin jättäneen Harri Hautalan lähtöjuhlaa. Hautalaa muisti juhlassa muun muassa hänen entinen esimiehensä Joutsan seurakunnan kirkkoherra Tuula Leppämäki.

Lämminhenkisessä lähtöjuhlassa Hautalaa muistivat muun muassa hänen entinen esimiehensä kirkkoherra Leppämäki, joukko muita entisiä työtovereita ja Luhangan kappeliseurakunnan kappelineuvoston puolesta puhunut kappelineuvoston puheenjohtaja AnnaMarja Vilander. Läksiäislahjaksi pidetty työkaveri ja seurakuntapastori sai muun muassa kukkia sekä tarpeellisia ja Luhangastakin muistuttavia lahjoja kuten paikallista tekoa olevan räsymaton.

Omassa puheenvuorossaan Hautala muun muassa muisteli sitä, miten aikanaan tuli Luhangan kappeliseurakuntaan. Vuodet seurakunnan palveluksessa ovat olleet nuorelle, lähivuosina 40 vuotta täyttävälle seurakuntapastorille opettavaisia ja antaneet paljon. Hautala totesikin jo kynttiläkirkossa puhuessaan, että seurakunnasta jää hänelle hyvä, rakentava kokemus.

Tarja Kuikka