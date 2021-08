Mopoilijoiden meluinen ajelu herättää tunteita

Vuosi sitten kesäkuussa uudistunut tieliikennelaki asetti liudan uusia määräyksiä ja asetuksia. Kyseisen lain 54. pykälän mukaan tarpeeton ja häiritsevä ajoneuvolla ajaminen on kielletty. Tieliikennelaki pykälineen on voimassa yleisellä tiellä.

Vanhempi konstaapeli Miika Ylönen Joutsan poliisista kertoo keskusteluyhteyden paikallisten mopoilijoiden kanssa olevan kunnossa. Ylösen mukaan paikallinen poliisi on useampaan otteeseen jututtanut kesän aikana nuoria, joita taajama-alueen sisäpuolella näkyy varsin paljon liikkeellä. Pääosin Joutsan mopoväki on fiksua porukkaa ja heidän kanssaan käyty keskustelu on rakentavaa.

– Olemme puuttuneet tilanteisiin, mikäli olemme häiriökäyttäytymistä havainneet. Vaikka meille tulisi ilmoitus häiritsevästä ja tarpeettomasta ajosta, paikalle saapuessa ja mopon tavoittaessamme tilannetta voi olla vaikea tulkita, kun emme ole nähneet sitä itse. Tämä on vähän hankala pykälä tulkita, mikä lasketaan häiritseväksi ja tarpeettomaksi ajoksi. Nuorihan voi todeta meille olleensa siirtymässä paikasta toiseen, eikä tällöin ole tehnyt tarpeetonta ajoa, pohtii Ylönen.

Koko ajan kulkuneuvojen valikoima laajenee ja liikenteeseen ilmestyy uusia, erilaisia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Kaikkien ajoneuvojen kuljettajien tulee huomioida myös muut liikkujat, niin autoteillä kuin jalkakäytävillä.

– Ongelma on eskaloitunut varsinkin tänä kesänä, kun ihmiset ovat nukkuneet ikkunat auki pitkillä hellejaksoilla. Mopoissa, mutta erityisesti viritetyissä, asennetut tehoputket ja muut varusteet nostavat äänentason korkealle. Onhan se häiritsevää, kun keskellä yötä mopot metelöivät ulkona ja aamulla pitäisi itse jaksaa mennä hyvillä unilla töihin, tuumaa Ylönen.

Poliisi on ohjeistanut nuorisoa, että jos halutaan rällätä, pitää siirtyä kauemmaksi taajamasta. Kesän mittaan poliisipartiot ovat myös koeajaneet joitakin mopoja ja suorittaneet yleistä valvontaa.

Mikäli annetut kehotukset ja käskyt eivät tuota tulosta, on seuraava vaihtoehto sakkojen kirjoittaminen. Selkeästi häiritsevästä ajosta voi ilmoittaa hätäkeskukseen. Häiritsevästä ja vaarallisesta ajelusta voi myös ilmoittaa paikallisen poliisin numeroon. Ylönen muistuttaa, että ilmoittajalla olisi hyvä olla tiedossa kulkuneuvon rekisterinumero.

– Kun ihminen tekee ilmoituksen meille tai hätäkeskukseen, puhelussa annettu rekisterinumero jää järjestelmään talteen. Näin voimme palata annettuun tehtävään myöhemminkin, jos tapaamme kylillä mopoilijan. Voimme siis jututtaa myös jälkeenpäin vaaraa tai häiritsevää ajoa tehnyttä mopoilijaa, kun jälki järjestelmässä on olemassa, huomauttaa Ylönen.

Oman merkityksensä mopoilijan kasvattamiseen ja käytökseen antavat myös koti ja vanhemmat. Ylösen mukaan vanhempien tulee keskustella nuorten kanssa liikennekäyttäytymisestä sekä olla ajan tasalla, miten heidän nuori ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa.

– Hieman ihmetyttää, kun korviin on kantautunut puheita keskellä yötä kylillä ajelevista mopoilijoista, toteaa Ylönen.

Tarpeettomasta ja häiritsevästä ajosta mopolla voidaan kirjata pysäköintivirhemaksuun vertautuva liikennevirhemaksu, joka on mopolla 70 euroa ja moottoripyörällä 100 euroa. Mikäli teko on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle, eli teko tuomitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena, kirjataan siitä Poliisihallituksen sakotusohjeiden mukaisesti 10–30 päiväsakkoa. Mikäli päiväsakkoja kirjataan yli 20, seuraa myös ajokielto. Nuori henkilö (15 vuotta tai alle 18-vuotias) saa ajokieltoa, mikäli teosta määrätään yli 15 päiväsakkoa.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Teollisuustien pitkä suora on nähtävästi toiminut kesän mittaan paikkana, jossa kumia on poltettu useampaan otteeseen.