Kohtaamisia Kesälaitumilla: Kalle Hildén – urheilumies löytää Päijänteeltä rauhan ja kuhan

Juttusarjassa tavataan mielenkiintoisia vapaa-ajanasukkaita Joutsan seutukunnalta

Mikä toi sinut Päijänteen rannoille ja milloin tarina alkoi?

Lapsuudestani lähtien vietimme kesiä vuosien ajan perheen yhteisessä kesäpaikassa Hietalahden tienoilla. Muutama vuosi sitten perin lähistöltä oman mökin. Sitä olemme kunnostaneet nyt kolmena kesänä. Juuri nyt asun opintojen takia Lapissa ja mökkiaika Luhangassa on luonnollisesti melko tiukalla.

Missä päin seutukuntaa ja millaisissa oloissa viihdyt nyt?

Meikäläisen kevyesti retrotyylinen mökki on alun perin rakennettu 1980-luvun alkupuolella laudasta ja sijaitsee Päijänteen Vanhaselän rannalla. Se tarjoaa rentoutumisen paikan sekä tukikohdan kalareissuille. Remonttien ja sähköliittymän myötä mökki on tuunautunut aiempaa toimivammaksi.

Millaisella joukolla yleensä vietätte siellä aikaa?

Enimmäkseen yksin tai isäni kanssa ja myös muun perheen kesken. Tulen itse tosin usein paria päivää ennen paikalle – paitsi valmistelemaan muiden tuloa, olemaan vähän aikaa yksin ja rauhoittumaan.

Mitä tykkäät touhuta tontillasi?

Teen mökissä vielä paljon ihan peruskunnostushommia. Kalastan lähes aina kun ehdin, lempilaji on vetouistelu. Olen myös innokas sienestäjä ja erityisesti tattien kerääminen on mukavaa puuhaa. Metsänhoitotyöt omalla ja perheen mailla – lähinnä raivaus – kuuluvat myös kuvioon.

Mitkä asiat Luhangan kesätarjoamassa kiinnostavat ja antavat eniten?

Asioidaan aina välillä veneellä Luhangan kylällä hyvällä fiiliksellä, varsinkin nyt kun kaupalla on uusi satama. Etapissa pitää poiketa pitsalla muutamia kertoja kesässä. Huutokaupassa käydään ja yöjuoksuunkin olen osallistunut useamman kerran.

Vietätkö täällä aikaa kesäisin, koko ”avovesikauden” vai kenties vielä enemmän?

Kesät tietysti vietetään täällä, niin paljon kuin ehtii. Toinen perinne on tulla maisemiin kevättalvisin. Pilkille mennään silloin aina, jos pääsee. Kelien salliessa hiihdetään, joskus onnistuu jopa luistelu Päijänteen jäällä.

Oleskeletko Luhangassa vain vapaa-aikana, vai teetkö myös täältä käsin etätöitä?

Koulujutut jäävät vähemmälle tänne tullessa, mutta teen täällä mm. metsänhoitotöitä.

Millaisia palveluita käytät ja miten olet verkostoitunut paikallisiin?

Teemme ostokset usein matkan varrella Sysmässä, mutta kun käydään kirkolla, asioidaan kyläkaupassa ja molemmissa ravintoloissa. Remonttihommia tehdään aika lailla omin voimin, jonkun verran työllistetään paikallisiakin.

Mitkä asiat täällä voisivat olla lomanvieton kannalta paremmin – haluatko lähettää terveisiä organisaatioille ja palveluntarjoajille?

Kalavesistä sen verran että pyydän pääasiassa kuhaa, haukea ja ahventa. Keskikoko on hyvällä mallilla. Olen tosi tyytyväinen kalakantoihin. Kokemukseni noin 15 vuoden ajalta on, että kehitys on mennyt mm. kalavesien järjestäytymisen ja hoidon kannalta parempaan suuntaan.

Kun jätät Luhangan, mitä jäät eniten kaipaamaan?

Rauhaa, varsinkin kun on ihan yksin. Päijännettä. Se antaa paljon.

Oskar Vahervuori

Info

Kalle Hildén

Syntynyt 1994

Liikunta-alan opiskelija Espoosta. Asuu tällä hetkellä opintojen ajan Rovaniemellä.

Freestylehiihdon maajoukkueessa 2010-luvulla. Nuorten MM-kilpailun pronssimitalisti halfpipessä 2014.

Kilpailee nykyisin CrossFitissä ja toimii myös lajin valmentajana.