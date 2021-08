Jukola juostiin Rovaniemellä – Slantille ja Hännikäiselle jahtivoudin arvonimet

Napapiiri-Jukola kisattiin lauantaina ja sunnuntaina jylhissä Rovaniemen maastoissa. Itä-Päijänteen Rastin joukkue sijoittui Jukolan viestissä sijalle 423. Joukkueessa olivat Martti Kuitunen (omalla osuudella 590.), Risto Pura (551.), Arto Vainiomäki (495.), Mikko Hännikäinen (483.), Meri Pynnönen (487.), Marko Pynnönen (473.) ja Jere Rossi (423.).

Venlojen viestissä Itä-Päijänteen Rastin joukkue sijoittui sijalle 349. Joukkueessa juoksivat Elsa Peltonen (490.), Sirpa Malinen (297.), Satu Paalanen (297.) ja Tarja Tervonen (349.).

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Napapiiri-Jukolassa myönnettiin myös kuusi uutta Jahtivouti-arvonimeä. Peräti yksi kolmasosa tittelin saaneista oli joutsalaisia, sillä tänä vuonna nimityksen saivat Teuvo ”Tepu” Slant sekä Mikko Hännikäinen. Jahtivouti on Kaukametsäläiset ry:n myöntämä arvonimi suunnistajalle, joka on osallistunut Jukolan viestiin vähintään 50 kertaa. Ensimmäisen kerran Jahtivouti-arvonimi myönnettiin vuonna 2015. Listan järjestys noudattaa ensisijaisesti 50. Jukolan saavuttamisjärjestystä ja toissijaisesti aakkosjärjestystä, mikäli samana vuonna useampi suunnistaja on saavuttanut saman rajapyykin. Sekä Slantille että Hännikäiselle 50. Jukola oli jo vuonna 2019, mutta koronaepidemian vuoksi viime vuoden kilpailu jäi järjestämättä, joten kaksikko sai virallisesti myönnetyt arvonimet vuoden myöhässä.

Slant ei Napapiiri-Jukolaan päässyt juoksemaan Pönttövuoren Peikoissa, sillä joukkue ei saanut tarpeeksi viestinviejiä kasaan. Puolestaan Itä-Päijänteen Rastin joukkue oli jo täynnä Slantin ilmoittautuessa. Onneksi Itä-Hämeen Rastin viitososuudelta puuttui juoksija, joten Slant pääsi kisaamaan Jukolaan jo 51.kerran. Itä-Hämeen Rastin joukkue sijoittui sijalle 600. Slant oli omalla osuudellaan sijalla 684.

Jonna Keihäsniemi