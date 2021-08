Joutsan seurakunnan kanttorin virkaan 1.10.–31.12.2021 väliselle ajalle on valittu Natalia Ikonen. Ikonen on toiminut muun muassa Leivonmäen kirkkokuoron vetäjänä sekä kirkkomuusikkona Joutsan seurakunnassa. Lisäksi Ikonen on tehnyt kanttorin tehtäviä seurakunnassa jo useampina vuosina.

Jonna Keihäsniemi