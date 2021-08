Puheenvuoro: Vielä välinpitämättömyydestä

Joutsan Seudun Puheenvuoro-palstalla 11.8.2021 julkaistussa kirjoituksessa ”Uskomatonta välinpitämättömyyttä” ihmeteltiin roskikseen jätettyä, sinne kuulumatonta jätettä. Saman tunteen voin välillä kokea työssäni. Mitä on mahtanut liikkua sen henkilön mielessä, joka on tuonut nurmikkolaattoja multineen, omenapuun oksia tai kuusen Luhangan kunnan aluekeräyspisteen kuivajäteastiaan. Tai mitä miettii henkilö, joka tyhjentää samaiseen kuivajäteastiaan ulkohuussinsa tai matkailuauton wc-jätteet? Käykö edes välähdyksenä mielessä, että näin altistetaan jätteenkuljettaja sairauksille tai se, että nämä jätteet ei oikeastaan tänne kuuluu.

Ehkä kurjinta välinpitämättömyydessä on kuitenkin se, että se maksaa ja maksaja ei useinkaan ole se välinpitämätön. Maksajana olemme me kaikki, sinä ja minä. Mikäli jäteastioiden ulkopuolelle jätetään jätettä, sen siivoaminen maksaa. Mikäli paperinkeräykseen laitetaan muuta jätettä, menee astian sisältö sekajätteeseen, joka on kalliimpaa. Astioiden ylimääräinen pesu maksaa. Lain mukaan kunnan on perittävä jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Aikaa myöten nousevat kustannukset aiheuttavat painetta jätemaksun nostamiselle.

Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA

Aiemmin mainitun lehden Sattumia-palstalla ehdotettiin Joutsan kunnalle, että teknisen toimen huoltomiesten toimenkuvaan tulisi lisätä S-marketin pihassa olevan jätepisteen valvonta ja tarvittaessa pikainen siivoaminen. Pisteellä vastuu siivouksesta, talvikunnossapidosta sekä asiakaspalvelusta on Ringillä. On pohdinnan paikka, kuinka paljon kunta laittaa resurssejaan Ringin ylläpitämän pisteen valvomiseen ja hoitamiseen. Tällä hetkellähän paikalla jo on kunnan valvontakamera. Vastuu ylläpidosta on Ringillä, vaikka kunta on hankkinut paikalle muovipuristimen.

On harmillista, että juuri ne, jotka eivät toimi asianmukaisesti, saavat eniten huomiota. Näin ollen, vaikka tässä kirjoituksessa on nostettu esiin epäkohtia, haluan kiittää suurta enemmistöä jätehuollon asianmukaisesta hoitamisesta. Kiitos Sinulle, joka tänäänkin lajittelet jätteesi ja viet ne oikeisiin keräysastioihin. Kiitos myös siitä, että astioiden ollessa täynnä, et jätä jätteitä astian viereen vaan tuot ne toisen kerran! Sinun ansiostasi maailma on vähän siistimpi paikka!

Syysterveisin

Marika Masalin-Weijo

ympäristötarkastaja

Luhangan ja Joutsan kunta

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.