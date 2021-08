Uriah Heep kovassa iskussa Joutorockissa: Martti Servo ja Napander toistamiseen brittiyhtyeen lämppärinä

Joutorockissa purkaantui suuri määrä yleisön ja esiintyjien iloa siitä, että jälleen voitiin pitää hauskaa festarihengessä. Eli kuten illan ulkomaalaisvieraan Uriah Heepin (kuvassa yllä) aulusolisti Bernie Shaw totesi, on hauskaa olla taas täällä Suomessa, etenkin kun takana on puolitoista vuotta ilman musiikkia ja ilman iloa.

Leveä oli myös Joutorockin järjestäjän Visa-Matti Kuitusen hymy, kun festivaali viimein käynnistyi. Hän oli ottanut suuren riskin kiinnittäessään esiintyjiksi Uriah Heepin lisäksi kotimaiset kärkinimet: Stig, Maija Vilkkumaa, Martti Servo ja Napander sekä Timo Rautiainen ja Trio Niskalaukaus.

– Koronatilanteen takia järjestelyissä oli epävarmuutta viimeiseen asti. Olin tiiviisti yhteydessä aluehallintovirastoon, mutta sieltä sanottiin vain, että seuraa uutisia, Visa-Matti Kuitunen sanoo.

Alkujuonnossaan Visa-Matti Kuitunen ohjeisti yleisöä koronaa vastaan suojautumisesta. Eri asia on, miten yleisö muisti ohjeet, kun ilta hämärtyi ja desibelipaineet kasvoivat.

Martti Servo ja Napander toimivat jo rutinoituneesti Uriah Heepin lämppäreinä.

Festaritunnelma oli korkealla viimeistään siinä vaiheessa, kun Martti Servo ja Napander nousivat lavalle. Maailmankuuluisuuden lämppärinä toimimisen Martti Servo otti rauhallisesti.

– Jos kymmenenkin vuotta sitten Martille olisi kerrottu, että hän tulee toimimaan Uriah Heepin lämppärinä, niin eihän sitä olisi uskonut. Mutta nythän tämä alkaa olla jo rutiinia. Pari vuotta sitten olimme yhtyeen lämppäreinä Forssassa. Siellä luovutimme heille Napander-postikortin nimikirjoituksilla ja saimme vastalahjaksi UH-soittoplektroja, Martti Servo kertoo.

Varsinaista vanhojen tuttujen kohtaamista Joutorockissa ei kuitenkaan tapahtunut, sillä kaikille esiintyjäryhmille oli varattu omat tilat ja Uriah Heep saapui paikalle vasta viime hetkellä, kun Napander oli jo pakannut autonsa.

Joutsan seudulta löytyy toinenkin muusikko, jolla on ollut henkilökohtaisia yhteyksiä Uriah Heepin jäseniin. Leivonmäeltä kotoisin oleva Rokote-yhtyeen rumpali Juha Hämäläinen asuu nykyään Espoossa ja soittaa sikäläisessä Uriah Heep -tribuuttibändissä Innocent Victims.

– En ole Uriah Heepin hard core -fani, mutta onhan yhtyeen musiikki tullut tutuksi vuosien varrella. Kun liityin Innocent Victimsiin 2014, se soitti paljon muutakin musiikkia. Nykyään soitamme etenkin Uriah Heepin vanhimpia hittejä, mutta myös heidän uudempia kappaleitaan. Heep tekee jatkuvasti uutta musiikkia, joten se ei ole pelkkää vanhan lämmittelyä. En missään tapauksessa mollaa tätä nykyistäkään kokoonpanoa, vaikka siinä on vain yksi alkuperäinen jäsen, Juha Hämäläinen sanoo.

Hän on tavannut sekä nykyisiä että entisiä Heepin jäseniä.

– Kun nykyinen Heep esiintyi 2019 kiertueellaan Kulttuuritalolla Helsingissä, me järjestimme varjokeikan Hard Rock Cafessa. Jatkobileisiin tulivat Heepin rumpali, basisti ja kosketinsoittaja. He tykkäsivät meidän soitostamme. Kun tuli Easy Livingin aika heidän rumpalinsa tuli minun tilalleni soittamaan. He kutsuivat meidät Turun-keikalleen, Juha Hämäläinen kertoo.

– Aikaisempia hiippiläisiä tapasin vuonna 2015 Uriah Heep Suomen-kerhon konsertissa, jossa mekin olimme soittamassa. Siellä oli myös legendaarinen, viime vuonna edesmennyt rumpali Lee Kerslake. Hän soitti minun rummuillani, ja keskustelimme muun muassa Easy Living -biisin sufflekompista, Juha Hämäläinen muistelee.

Joutorockiin Juha Hämäläinen ei tällä kertaa päässyt, sillä hänellä oli soittohommia muualla.

Osmo Kuisma