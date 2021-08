Paukku Teamin Rokkiralli ajettiin Joutsassa

Joutsan ratakeskuksessa ajettiin viikonloppuna jälleen Rokkirallia. Järjestäjänä ei kuitenkaan ollut leivonmäkinen Kukko Racing, vaan Paukku Team Hankasalmelta. Mutta miksi se toi kisansa Joutsaan, onhan Hankasalmellakin rata.

– Hankasalmen rata on niin heikossa kunnossa, että kuskit eivät halua tulla ajamaan sinne. Joutsan rata on kuljettajien suosiossa, joten sinne saa enemmän kuljettajia. Tähän kaksipäiväiseen kisaan ilmoittautui 237 osanottajaa. Osittain koronan takia se on viitisenkymmentä vähemmän kuin edellisellä kerralla, kun järjestimme kisan Joutsassa. Tällä määrällä kilpailu pystytään kuitenkin järjestämään kannattavasti ilman suurta yleisömäärääkin, Paukku Teamin nokkamies Hannu Paananen toteaa.

Koronatilanteen takia yleisöä ei edes yritetty houkutella paikalle. Vähälukuisen yleisön kuten kilpailijoiden ja huoltajienkin terveydestä pyrittiin huolehtimaan muistuttamalla käsihygieniasta ja turvaväleistä.

Osmo Kuisma