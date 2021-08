Kotiseuturakkautta tunnustetaan myös tatuoinneilla

Yleisesti ajatellaan, että tatuoinnin ottaminen sattuu ja sitä on hankala peittää jälkeenpäin. Tatuointi on merkki, jolla sen kantaja haluaa kertoa itselleen tärkeistä asioista. Ennen tatuointien ajateltiin olevan yleisesti vain vankikarkurien ja vanhojen merimiesten juttu. Nykypäivän käsitys on eri, sillä tatuointeja ottavat hyvin eri-ikäiset ja erilaiset ihmiset.

Suomen tatuointiartistien yhdistyksen puheenjohtaja Tony Raidan mielestä kotiseutuaiheisia tatuointeja on tehty vuosien mittaan, mutta suoranaisesti ne eivät ole kasvattaneet suosiotaan. Raidan mukaan suosittuja aiheita kotiseutuaiheisissa tatuoinneissa ovat vaakunat, maamerkit ja koordinaatit.

– Kotiseuturakkautta on ihmisillä varmasti ollut aina, mutta tatuointien yleistyessä on selvää, että tämäkin aihe on tullut tatuointeihin. Ylipäätään suhtautuminen tatuointeihin on vuosien varrella muuttunut hyväksytymmäksi ja se on hyvä suunta, summaa Raita.

Joutsalaislähtöinen Asko Kahilampi päätyi ikuistamaan Mieskonmäen postinumeron nelisen vuotta sitten käsivarteensa merkkinä pysyvyydestä sekä muistutuksena kodista. Viisinumeroinen luku herättää Kahilammen mukaan ihmisten huomion, varsinkin kun t-paidan alle siitä yleensä piiloutuu viimeinen numero.

Asko Kahilammen käsivartta koristaa Mieskonmäen postinumero.

– Halusin tatuoinnin, joka muistuttaa kodista ja tuo mieleen muistoja. Mieskonmäki tekstinä olisi ollut taasen liian pitkä ja Joutsan vaakunan näin jo yhdellä tuttavalla tatuoituna. Epäilen, että tämä postinumero on aika uniikki ja ylpeästi avaan sen tarinaa kysyjille, valaisee Kahilampi.

Joutsassa yläasteen ja lukion käyneellä Ida Tommilalla on oikean jalan pohkeessa ikuistettuna Talomuseon maisemista tehty tatuointi. Kuvan kaikki yksityiskohdat ovat suoraan oikeasta myllystä ja lisäksi siinä on tienviitta Joutsan suuntanumerolla.

– Tatuoinnin tarina juontuu teiniaikoihin, jolloin Joutopäivät pidettiin Talomuseolla. Useampana vuotena tuli kavereiden kanssa hengailtua tuulimyllyn nurkilla ja ajattelin, että tästä olisi kiva ikuistaa joskus muisto itselle, toteaa Tommila.

Iholle ikuistetulla maaseutumaisemalla on yli kymmenessä kaupungissa asuneelle ja reissaamista rakastavalle Tommilalle suuri merkitys.

– Vaikka olen asunut monissa eri paikoissa, on Joutsa kuitenkin aina minulle se koti. Mistään muusta asuinpaikastani ei ole tullut tunnetta, että haluaisin sen itseeni ikuistaa. Edelleenkin aina Joutsassa vieraillessa tulee olo, että olen tullut kotiin, summaa Tommila.

Ida Tommilan pohkeeseen on tatuoitu maalaismaisema, jossa näkyvän myllyn yksityiskohdat on piirretty oikean myllyn mukaisesti.

Tommila kävi ottamassa tatuointinsa Turussa viime vuoden loppupuolella tatuoija Samuel Moilasen studiossa. Tommilan kanssa Turkuun matkasi joutsalaislähtöinen Sini Lavia, joka teetätti 30-vuotislahjaksi itselleen omannäköisensä, kotiseuturakkaudesta kertovan tatuoinnin.

Lavian vasenta käsivartta koristaa kuva, jossa on entisen Angesselän koulun seinää koristanut teos. Kuvassa on kolme erilaista yksityiskohtaa ja se on tyyliltään abstrakti. Tatuointia suunnitellessaan Lavia selvitteli taideteoksen alkuperää Facebookissa Muistojeni Joutsa-ryhmässä. Selvisi, että teoksen on suunnitellut Pasi Pänkäläinen, Seppo Pänkäläisen veljenpoika. Teoksen nimi on Die Kraft, joka suomennettuna tarkoittaa voimaa.

– Istuimme Angesselässä ala-asteensa käyneiden kanssa iltaa ja keskustelu ajautui teettämiimme t-paitoihin, joihin on painettu seinän taideteos. Sain ajatuksen, että teos olisi upea tatuointina, mutta ehdotuksestani huolimatta kukaan muu ei innostunut yhtä täysillä kuin minä. Olin jo pitkään ajatellut, että haluan kotipaikkakunnastani itselleni tatuoinnin, taustoittaa Lavia.

Sini Lavian käteen on jäljennetty Angesselän koulun seinällä oleva abstrakti taideteos.

Joutsan vaakuna kävi myös Lavialla mielessä, mutta se ei tuntunut tarpeeksi uniikilta. Tyyliltään abstrakti ja kenties näkyvin Lavian tatuointi ei vielä ole suuremmin herättänyt ihmisten huomiota, mutta kysyessä Lavia kertoo mieluusti tarinaa sen takaa.

– Kuva muistuttaa minua Joutsasta ja erityisesti Angesselästä, jossa edelleen ajattelen kotini olevan. Olen muuttanut useita kertoja, mutta Joutsa vain tuntuu kotipaikalta. Ylpeänä tätä kuvaa kannan mukana, toteaa Lavia.

Juska Kuhaselta löytyy kaksi kotiseuturakkautta ilmentävää tatuointia. Kuhanen tietää muutamilla henkilöillä olevan tatuoituna Joutsan vaakunan, niinpä Kuhasen sääreen vuonna 2014 tehty vaakuna on personoitu yhdistämällä siihen kuva lempibändin demon kannesta.

– Se on vähän erilainen kuin perusvaakuna, mutta silti helposti tunnistettavissa, sanoo Kuhanen.

Toissa kesänä Kuhanen kävi ikuistamassa pohkeeseen hip hop-yhtye Wu-Tang Clanin-logon, johon on vaihdettu tekstiksi ”Karimäki”. Kyseinen tatuointi syntyi hetken mielijohteesta, mutta on muodostunut sitäkin tärkeämmäksi leimaksi Kuhaselle. Alun perin vain Kuhasen puolison piti ottaa tatuointi Turun reissulla, mutta jo useampia Joutsa-aiheisia tatuointeja tehnyt Samuel Moilanen halusi tehdä Kuhasellekin kuvan. Kaksikko pohti heitä yhdistäviä tekijöitä, joita hetken päästä löytyi muutamia; hip hop-kulttuuri ja teinivuosien kesät lämpimine muistoineen Joutsassa. Kuhanen on kasvanut ja viettänyt lapsuutensa sekä teinivuotensa Joutsassa, Moilanen puolestaan on monen vuoden kesäjoutsalainen.

Juska Kuhaselta löytyy personoitu Joutsan vaakuna.

– Mun mielestä on siistiä, että ihmiset ovat ylpeitä siitä, mistä ovat kotoisin. Varsinkin silloin, kun kyseessä on joku pienempi paikka, kuten Joutsa. Mulla on isän puolen suku Joutsasta, joten siellä olen paljon viettänyt nuorempana kesiä. Sen takia on ollut fiilis ja kunnia tehdä joutsalaisille kavereille Joutsa-tatuointeja, kiteyttää Moilanen.

Moilasen mukaan tatuointien historiaan kuuluu vahvasti se, että merkataan se maa mistä on kotoisin, tai otetaan muistomerkkejä maista missä on käyty. Moilanen näkee, että kotiseutuaiheiset tatuoinnit ovat nousussa ja on itsekin niiden puolestapuhuja.

– Itseltä vielä Joutsa-tatuointi puuttuu, mutta kyllä vielä sen otan, summaa Moilanen.

– Samuelin tekemässä tatuoinnissa korostuu ystävyys ja yhdessä kasvaminen. Logo on graafinen ilmaisu, minkä alle voi periaatteessa laittaa kaiken, sillä siihen sisältyy useita eri leveleitä. Kyseinen tatuointi on yksi niistä, jotka herättävät eniten keskustelua. Usein ihmiset kysyvät, että kuka on Karimäki. Vastaan kysymykseen, että ei kuka, vaan mikä, naurahtaa Kuhanen.

Juska Kuhasen pohkeessa lukee Karimäki, joka herättää ihmisissä kysymyksiä.

Tarinoiden ja tatuointien pohjalta Kuhanen kertoo saaneensa ihmisten keskuudessa tietynlaisen leiman, jonka hän ylpeänä kantaa.

– Tatuoinneissa parasta on se, että ne kertovat tarinaa. Mistä mä tulen ja kuka mä olen, sellainen kotiseuturakkaus välittyy. Toisaalta ne ovat myös tietynlainen identiteettikysymys. Olen asunut useissa paikoissa, mutta siltikin sanon aina tulevani Joutsasta, kiteyttää Kuhanen.

Joutsaa siis tehdään tunnetuksi maailmalla myös tatuointien muodossa. Toimituksen saamien tietojen mukaan Joutsan vaakuna löytyy tatuoituna Kuhasen lisäksi viideltä muulta henkilöltä. Myös Joutsan Seudun Pallon logon tiedetään muutaman henkilön ikuistaneen ihoonsa. Juttua työstettäessä tuli tieto uunituoreimmasta Joutsa-tatuoinnista, sillä joutsalaislähtöinen Sonja Hölttä kertoi teetättäneensä Angesselän koulun seinän taideteoksen nilkkaansa heinäkuun lopulla.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Sini Lavia haluaa tuoda kotiseuturakkautta julki tatuoinnin muodossa.