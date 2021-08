Näpistyksiä ja varkauksia – Poliisi kehottaa olemaan tarkkana

Poliisin tietoon on lähiviikkoina tullut useampi varkaus tai näpistys. 1–6.8 välisenä aikana Harjunlahden venerannasta on ilmoitettu varastetuksi sähköperämoottori. Moottori oli lukittuna soutuveneeseen.

Puolestaan 29–30.7 välisenä aikana Hirvensalmentieltä on anastettu lukitsemattomasta polttoainesäiliöstä 150 litraa polttoainetta. 5–31.7 välisenä aikana Riiontiellä tyhjänä olleeseen vapaa-ajan asuntoon on murtauduttu. Varkaat olivat murtautuneet sisälle rikkomalla lukon, mutta anastetun saaliin joukossa ei ollut arvotavaraa.

Poliisi muistuttaa, että kansalaisten on hyvä olla tarkkana myös kesämökeillä. Kaikki arvokas kannattaa laittaa lukkojen taakse ja riistakamerat on hyvä ottaa mahdollisuuksien mukaan käyttöön. Lisäksi poliisi kehottaa kirjoittamaan itselle talteen esineiden tai välineiden sarjanumeroita. Rikosilmoitusta tehdessä on helpompi selvittää hävinnyttä omaisuutta, mikäli ilmoittajalla on tiedossa kadonneen tavaran sarjanumero.