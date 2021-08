Levälahden sillan remontti käyntiin syyskuussa

Mieskonmäessä seututie 431:llä sijaitsevan Levälahden sillan remontti käynnistyy 10. syyskuuta. Remontin tilannut Keski-Suomen ely-keskus arvioi aiemmin sen ajoittuvan touko-marraskuulle, mutta ajankohta on tarkentunut sillankorjausurakoitsijan valinnan jälkeen. Urakoitsijaksi on valittu Keski-Suomen ely-keskukselle tänä vuonna muitakin siltojen peruskorjaus- ja ylläpitokorjausurakoita tekevä, Espoossa pääpaikkaansa pitävä Oteran Oy.

Leivonmäen ja Otavan välisellä tiellä, parisataa metriä Kangasniementien risteyksestä sijaitseva yli 80-vuotias Levälahden vesistösilta on luokiteltu Väyläviraston tekemässä siltojen kuntoluokituksessa huonokuntoiseksi. Syynä arvioon ovat pääasiassa kansilaatan ikääntyminen ja kaiteiden puuttuminen.

Remontissa sillan vanha betonirakenteinen kansilaatta korvataan uudella elementtirakenteisella betonikannella, sillankaiteet ja siltapaikan tiekaiteet uusitaan ja siltapaikka siistitään.

– Siellä on kuukausi siihen työaikaa varattu. 10. syyskuuta on perjantai, että mitä ilmeisimmin he [urakoitsijan työntekijät] tuovat silloin sinne työmaan perustamiseen tarvittavia romppeita, ja sitten maanantaina voi aloittaa liikennejärjestelyjen kasaamiset, ennakoi remontin käynnistymistä Keski-Suomen ely-keskuksen yksikön päällikkö, siltainsinööri Jari Mikkonen.

Liikennejärjestelyt siltapaikalla on alustavasti suunniteltu Mikkosen mukaan toteutettavaksi siten, että remontin ajan liikenne kulkisi Kälä-Pajulantien kautta. Mittaa kiertoreitille kertyy noin seitsemän kilometriä.

Myös kevyelle liikenteelle tulee siltaremontin ajaksi työaikainen viitoitus, jolla osoitetaan käytettävissä oleva kulkureitti. Vaikka siltatyömaa on periaatteessa suljettu alue, on vesistösiltojen kanssa siltainsinööri Mikkosen mukaan yleensä toimittu niin, että esimerkiksi jalankulkijoita on voitu päästää työmaan läpi ohjattuna – onhan siellä joka tapauksessa työmaakäytössä oleva ylitys. Varmaa tällainen järjestely ei kuitenkaan Levälahden sillan tapauksessa vielä ole.

– Mutta tavoitteena on, että järjestetään kevyelle liikenteelle myös turvallinen ylitys, ja se on todennäköisesti semmoinen, että se menee ohjattuna, sanoo Mikkonen.

Tarja Kuikka

Kuva: JS Arkisto / Janne Airaksinen