Eva Vikmanilta uusi single

Leivonmäkinen laulaja-lauluntekijä Eva Vikman on julkaissut hiljattain uuden singlen. Rantakoivun alla -niminen single on uusi sovitus 1930-luvun lopulla sävelletystä ikivihreästä, jota muun muassa tanssiorkesteri Dallapé esitti aikoinaan. Kappaleen on säveltänyt Dallapéssa soittanut Onni Laihanen, jonka kuuluisin sävellys Rantakoivun alla on.

Jazziskelmien tulkitsijana tunnettu leivonmäkinen Eva Vikman on julkaissut aiemmin kaksi singleä, molemmat uusia jazzahtavia sovituksia ikivihreistä. Vikmanilta on ilmestynyt myös viime vuonna julkaistu esikoisalbumi, jolla on ikivihreiden ohella laulajan omia kappaleita.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Tarja Kuikka