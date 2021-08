Havumäessä pääsee majoittumaan korkeuksiin

Leivonmäellä, Havumäen kylässä on kesäkuun lopussa aloittanut toimintansa uusi yrittäjä, joka tarjoaa asiakkailleen konkreettisesti matkan korkeuksiin. Havumieli on yritys, joka toteuttaa majoitusta luonnon helmassa 1–3 henkilön tentsile-teltassa. Tentsile-teltta eroaa normaalista teltasta siten, että se on sidottu puihin ja kohoaa noin puolentoista metrin korkeuteen maasta.

Yrittäjä Miisa Keinänen kertoo idean majoituspalvelulle syntyneen lähimatkailun kasvaneesta suosiosta. Keinänen osallistui yliopiston järjestämälle Ideasta yritykseksi-kurssille ja perusti alkuvuodesta toiminimen. Yrittäjyydestä Keinäsellä ei ole aiempaa kokemusta, mutta Keinäsen puoliso, jo useampia vuosia yrittäjänä toiminut Henry Laitinen on luvannut auttaa ja tukea parhaansa mukaan.

Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala

– Ajattelimme ostaa tentsile-teltan ensin vain omaan käyttöön. Sitten pohdin, josko puumajoitusta kuitenkin tarjoaisi muillekin. Meille ympäristöarvot ja kierrätys ovat tärkeitä ja tämä majoituksen toiminta-ajatus tukee sitä, että kaikkea ei tarvitse jokaisen omistaa. Olemme halunneet tehdä tämän mahdollisimman helpoksi, periaatteessa vain ruokatarpeet sekä omat henkilökohtaiset tavarat pitää tuoda mukana. Tänne voi saapua halutessaan ilman kontakteja, kertoo Keinänen.

Lähimatkailusta kertoo se, että vaikka majoitus on sijoitettu tilan pihapiiriin, on siellä oma rauhansa. Pienen joen läheisyyteen rakennettu majoituskohde on varattavissa vain yhdelle seurueelle kerrallaan, joten siinäkin mielessä rentoutuminen on turvattu. Halutessaan asiakkailla on mahdollisuus tutustua tilan lampaisiin sekä kiertää luonnonvara- ja ympäristöopintoja parhaillaan yliopistossa suorittavan yrittäjän tekemät luontorastit.

Majoittujat voivat tutustua tilan lampaisiin emännän opastamana.

– Minulla ei varsinaisesti ole kokemusta maatilan töistä, mutta hevosten kanssa olen harrastanut. Haaveilin lampaista ja sitten sekin konkretisoitui kuin luonnostaan keväällä. Nyt aitauksessa on suomenlampaita, yksi uuhi ja viisi tämän kevään karitsaa, listaa Keinänen.

Puumajoituksen lisäksi kävijöillä on käytössään tunnelmallinen kota sekä maisemasauna. Sauna on hankittu uutena, mutta kota on siirretty kokonaisena talon pihalta nykyiselle paikalleen. Kodan vieressä oleva puutarhakalusto pääsi uusiokäyttöön tilan varastosta. Sähköjä ei vielä ole, mutta tulevaisuudessa ne on tarkoitus vetää paikalleen. Sähköjen myötä paikka voisi toimia myös vaihtoehtoisena etätyöpisteenä tai reissutyöläisen majapaikkana perinteisen hotellin sijaan.

Tentsile-teltassa voi yöpyä samaan aikaan 1-3 henkilöä.

– Haluamme omalta osaltamme edistää ekologista tapaa majoittua ja mahdollisimman paljon olemme yrittäneet tähän kierrättää kalustoa. Ei kaiken tarvitse olla aina täysin uutta ja modernia, kiteyttää Keinänen.

Keski-Suomesta samanlaisia tentsile-paikkoja Keinänen tietää olevan ainakin Petäjävedellä ja Keuruulla. Osa tentsilemajoittajista kuuluu valtakunnalliseen tentsile-verkostoon, jonka lisäksi on olemassa pieniä itsenäisiä toimijoita, kuten Havumieli. Suunnitteilla on työhyvinvointipäiviä sekä yhteistyötä muutamien paikallisten toimijoiden kanssa.

– Tämä on tällaista kivaa oheistekemistä itselle ja on mukava tarjota elämyksiä myös muille, vaikkakin hyvin pienessä mittakaavassa. Kesä on lähtenyt kivasti käyntiin ja tarkoitus on jatkaa majoituskautta syyskuun loppuun asti, summaa Keinänen.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Miisa Keinäsen luontomatkailuyritys Havumieli tarjoaa majoitusta puolentoista metrin korkeudella.