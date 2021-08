Melkein ensimmäiset Luhangan markkinat

Luhangan kirkonkylässä heräteltiin lauantaina uutta markkinaperinnettä. Pienestä alusta toivotaan syntyvän jokavuotinen tapahtuma. Mutta koettiinko nyt maailmanhistorian ensimmäiset Luhangan markkinat vai toiset vai ties kuinka monennet.

– Luhangan markkinat -nimellä nämä ovat ensimmäiset. Olihan täällä viime vuonna Elomarkkinat, mutta niillä oli eri järjestäjä. Kun tänä vuonna kukaan muukaan ei ruvennut järjestämään markkinoita, niin minä otin homman, että saadaan tähän kylään elämää ja turisteja, sanoo markkinoiden tämänkertainen organisaattori Terhi Oksanen Ravintola Etapista.

Laatuaan lähes ensimmäisiksi markkinoiksi Luhangan markkinat saivat melko hyvän vastaanoton myyjien keskuudessa.

– Melkein kaikki myyntipaikat on varattu. Mukana on sekä kiertäviä markkinakauppiaita että paikallisia tuottajia ja käsityöläisiä, Terhi Oksanen sanoo.

Tarjolla oli muun muassa vaatteita, koriste-esineitä, kosmetiikkaa, säilykkeitä sekä muita elintarvikkeita.

Markkinakansaakin oli, vaikkakaan ei niin paljon, etteikö THL:n suosittelemia turvaetäisyyksiä olisi voitu pitää. Markkinat alkoivat aamulla hiljaisina ehkä sateenuhankin takia. Kun aurinko näyttäytyi pilvien välistä, väki alkoi heräillä markkinareissulle. Ja mikä parasta, torille tultiin myös tekemään ostoksia eikä vain tuttuja tapaamaan.

Kyllähän tuttujen tapaaminen ja kuulumisten vaihtaminenkin on tärkeää markkinoilla. Siinä voi vaikka pohtia Luhangan markkinahistoriaa.

– Me ostimme Luhangasta kesäpaikan vuonna 1985 ja muutimme kirjamme Helsingistä tänne vuonna 1991. Ainakaan tänä aikana Luhangan kirkonkylässä ei ole ollut markkinoita. Onhan se mukavaa, että joku järjestää tällaista, sanovat Ritva ja Mainio Larmasuo (yläkuvassa vas. ja kesk.).

Paljon pitemmälti Luhangan historiaa tuntee Raija Virtanen (yläkuvassa oik.).

– Olen syntynyt Luhangassa ja asunut täällä yli kuusikymmentä vuotta, mutta en muista, että Luhangan kirkonkylässä olisi ollut markkinoita. Tammijärvellähän niitä on ollut ties miten kauan, Raija Virtanen sanoo.

Miten kauan, siitä tietää Tiina Peltonen.

– Tammijärvellä on pidetty markkinoita ainakin 1920-luvulta asti. Aikaisemmin niitä oli kahdet talvella ja kahdet kesällä. Vähitellen myyjät ja ostajat ovat vähentyneet niin, että talvimarkkinat ovat jääneet pois. Kesämarkkinat pidetään kesäkuussa ja syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä, mikäli väkeä riittää, Tiina Peltonen sanoo.

Hän on yksi Luhangan kesätorin vakituisista myyjistä. Kesätoria on pidetty lauantaisin ja pidetään tänä kesänä vielä ainakin kahdesti. Netistä löytyy tietoa, milloin mitäkin hyvää torilla on tarjolla.

Osmo Kuisma