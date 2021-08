Pääkirjoitus: Maskit ovat muotia ja hyvä niin

Koronapandemian kehitystä seuraava kansalainen on kesän mittaan kokenut ristiriitaisia tunteita. Toisaalta Suomessakin rokotukset ovat edenneet hyvin, ja moni on jo saanut kaksi koronarokotusta. Toisaalta maailmalla leviävä koronaviruksen niin sanottu deltamuunnos on huomattavasti herkemmin tarttuva. Tämä tilanne on johtanut siihen, että monissa maissa tartunnat ovat lisääntyneet, kun rokotusten edetessä on luovuttu aiemmista varotoimista.

Tilanteessa on hyvää se, että rokotukset suojaavat perusterveitä ihmisiä tehokkaasti vakavammalta sairastumiselta. Vaaravyöhykkeessä ovat kuitenkin edelleen ne, joiden vastustuskyky on syystä tai toisesta normaalia heikompi. Samaten rokottamattomat henkilöt ovat nyt jopa aiempaa suuremmassa vaarassa, kun deltamuunnos leviää tehokkaasti ja varotoimista tingitään.

Joutsan seutukunnalla on onneksi pidetty hyvin jalat maassa ja maskit naamalla. Esimerkiksi paikallisissa kaupoissa näkee hyvin vähän sellaisia asiakkaita, joilla ei suojamaskia ole. Tätä ”muotia” on syytä jatkaa edelleen, jotta kaikki saadaan pidettyä turvassa.

