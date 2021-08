Epäily tapon yrityksestä sekä törkeästä vahingonteosta

Joutsan kirkonkylässä sijaitsevassa omakotitalossa tapahtui välikohtaus 14. heinäkuuta varhain aamulla. Poliisin mukaan paikalle tullut mies oli heittänyt asianomistajan päälle sekä asuinrakennukseen polttoainetta ja yrittänyt sytyttää, onnistumatta kuitenkaan kummassakaan yrityksessään. Asianomistaja sai välikohtauksessa lieviä vammoja. Poliisi otti miehen kiinni epäiltynä tapon yrityksestä sekä törkeän vahingonteon yrityksestä.

Esitutkinta on asiassa kesken ja epäilty henkilö on tutkintavankina. Mies vangittiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa todennäköisin syin 16. heinäkuuta ja syyte on nostettava 8.9.2021.