Joutsan kirjasto mukana kansainvälisessä julkaisussa

Joutsan kirjasto on päässyt mukaan varsin arvovaltaiseen kansainväliseen julkaisuun. Kansainvälinen kirjastojärjestö IFLA on julkaissut teoksen New Libraries in Old Buildings, jossa esitellään parisenkymmentä vanhoihin rakennuksiin saneerattua kirjastoa eri puolilta maalimaa. Ainoana suomalaisena kirjastona teokseen on päässyt Joutsan kirjasto, joka vuonna 2004 muutti nykyisiin, entisen S-Marketin paikalle saneerattuihin tiloihinsa. Joutsan kirjastoa käsittelevän artikkelin on kirjoittanut Joutsan kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka, joka kertoo kirjoituksessaan muun muassa kirjaston sijaintikysymyksen ratkaisusta.

Markku Parkkonen