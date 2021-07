Leivonmäen kyläkaupassa ketjumuutos – toinen M-market seutukunnalle

Leivonmäen kyläkauppa on keskeinen kokoontumispaikka niin vakituisille kuin vapaa-ajan asukkaille. Tutussa kaupassa nähtiin kuitenkin kuluneen kevään aikana muutoksia. Ennen Tarmo-lähikauppaketjuun kuulunut Hyvän mielen kyläkauppa on nykyään M-market.

Vuodesta 2016 alkaen Leivonmäellä kyläkauppaa pyörittänyt Jenna Stenberg kertoo ajatuksen ketjuvaihdosta käyneen mielessä jo joitakin vuosia sitten. Lopullinen päätös asiaan tuli viime syksynä, kun Tarmo-lähikauppaketjun tukkukauppana toimiva Wihuri ilmoitti lopettavansa ketjun. Siirtymäaikaa Tarmo-lähikaupoille annettiin kuluvan vuoden kesäkuun loppuun. Ketjuun kuuluneiden kauppojen vaihtoehtoina oli joko jatkaa toimintaa itsenäisenä tai siirtyä toisen ketjun alaisuuteen.

– En nähnyt vaihtoehtona sitä, että jäisin ilman ketjua. Kävin Luhangassa M-markettia pitävän Jarno Ankermanin puheilla talvella 2019 kyselemässä, mitä kyseinen ketju vaatii ja miten se poikkeaa nykyisestä. Silloin asia kuitenkin vain jotenkin jäi, mutta toisaalta ketju oli nyt helppo valita, kun tiesi siitä jo hyvin etukäteen, summasi Stenberg.

Ketjumuutos tapahtui virallisesti huhtikuussa, mutta uudet, ketjun mukaiset teippaukset kaupalle saatiin erinäisten ongelmien myötä vasta heinäkuun alussa paikoilleen. Kyläkauppa on nyt toiminut uuden ketjun alla reilut kolme kuukautta ja Stenberg on kokonaisuuteen hyvin tyytyväinen.

– M-ketjulla on valmiit sopimukset monen eri toimittajan kanssa, jonka myötä meilläkin valikoima, erityisesti einesosasto on laajentunut huomattavasti. Myös runsaammat kuukausi- ja viikkokampanjat ovat saaneet kiitosta, kun tuotteissa on aiempaa enemmän vaihtuvuutta. Tarmo-ketjussa kampanjassa oli noin 20 tuotetta kuukaudessa, nyt M-ketjussa tuotteita on noin sata kuukaudessa, totesi Stenberg.

Nyt viiden vuoden yrittäjyyden jälkeen Stenbergin toteaa myymälän olevan omannäköinen. Myymälän valikoimasta löytyvät perustarpeet, niin sanotut turhat tuotteet on karsittu pois. Paikallisuutta on pyritty lisäämään, tällä hetkellä sitä edustavat Rutalahden myllyn jauhot sekä Riihiahon tilan hunaja, jonka suosio on yllättänyt kauppiaan.

Yhden työntekijän itsensä lisäksi työllistävä Stenberg toteaa kuuntelevansa asiakkaita herkällä korvalla. Tästä esimerkkinä ovat veikkauspiste ja Postin noutopalvelu, jotka asiakkaiden toiveista kuuluvat nykyään kyläkaupan palveluihin. Myös koronaepidemian alussa aloitettu kotiinkuljetus toimii edelleen yhtenä päivänä viikossa.

M-ketjun alaisia kauppoja koko Suomesta löytyy yhteensä 57 kappaletta. Keski-Suomen maakunnassa niitä on kaiken kaikkiaan viisi, joista kaksi sijaitsee Joutsan seutukunnalla.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Jenna Stenberg (oik.) toimii Leivonmäellä kyläkauppiaana jo viidettä vuotta. Stenbergin isä Martti Nurminen (vas.) pyörittää kaupan vieressä olevaa Leivon Pubia.