Keski-Suomeen ravintolarajoituksia – Valtioneuvoston asettamat muutokset voimaan ylihuomenna

Valtioneuvosto on muuttanut ravitsemisliikkeiden toimintaa koskevaa asetusta ja uudet ravintolarajoitukset tulevat voimaan lauantaina. Uudet rajoitukset koskevat myös Keski-Suomea, sillä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri siirtyi tiistaina koronaviruksen perustasolta kiihtymisvaiheeseen.

Kiihtymisvaiheen mukaisesti ravintolat saavat olla avoinna kello 05–01 ja anniskelu on sallittu kello 07–24 välisenä aikana. Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, asiakasmäärät rajataan sisätiloissa puoleen normaalista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytettävissä 75 prosenttia asiakaspaikoista. Lisäksi sisätiloissa jokaiselle asiakkaalle pitää olla osoitettu oma istumapaikka, mutta ulkoterasseilla asiakaspaikkojen määrää ei ole rajoitettu.

Uudet rajoitukset eivät kuitenkaan koske henkilöstöravintoloita eikä noutoruuan myymistä. Aukioloja koskevat rajoitukset eivät myöskään koske polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä olevia ravintoloita.

Samat rajoitukset astuvat lauantaina voimaan Keski-Suomen lisäksi Kanta-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Satakunnassa. Jo aikaisemmin asetetut kiihtymisvaiheen rajoitukset ovat edelleen voimassa Kymenlaakson, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.

Valtioneuvoston antaman tiedotteen mukaan alueellista epidemiatilannetta ja rajoituksia tarkastellaan uudelleen ensi viikolla.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: JS arkistokuva/ Tarja Kuikka.