Pääkirjoitus: Onko muuttoliike kääntämässä väestökehityksen vihdoin plussalle?

Joutsan seutukuntaa on vaivannut jo vuosikymmeniä väestön väheneminen. Aikoinaan puhuttiin maaltapaosta, kun suuret ikäluokat muuttivat työn perässä kaupunkeihin. Koska Joutsan seutukunta on kohtalaisen hyvien liikenneyhteyksien varrella, se on kuitenkin pärjännyt väestökehityksessä historiallisesti kohtalaisen hyvin, ainakin jos vertaa Suomen syrjäisempiin maaseutualueisiin.

Nykypäivänä Joutsan ja Luhangan väestökehityksen kompastuskivi on alhainen syntyvyys. Kun vielä 1980-luvulla seutukunnalla saattoi syntyä vuodessa jopa 90 lasta, on syntyneiden määrä nykyään monena vuonna alle 20. Kuolleisuus puolestaan pysyy varsin tasaisena eli reilussa sadassa henkilössä vuodessa.

Rautakauppala Autoasi Joutsa LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas

Näin seudun väestön vähenemä on monena vuonna ollut yli sadan. Tosin viime vuosina vähenemä on ollut pienentymään päin. Koronavuonna 2020 Luhangassa päästiin väestökehityksessä peräti yhdeksän henkilön verran plussalle. Taustalla on mahdollisesti korona-ajan maallemuuttobuumi.

Tänä vuonna näyttää siltä, että muuttobuumi jatkuu. Syntyneiden ja kuolleiden määrät seudulla ovat tammi-kesäkuussa olleet suunnilleen normaalilla tasolla, mutta voimakas muuttovoitto käänsi väestökehityksen lievästi plussalle.

Aika näyttää, onko kyseessä satunnainen pomppu tilastossa vai pysyvä trendi. Sinänsä on uskottavaa, että maallemuutto Joutsan ja Luhangan kaltaisille hyvien palvelujen maaseutupaikkakunnille voisi jatkua tulevaisuudessakin. Näin voi olla, että aiemmat synkät väestöennusteet voi heittää romukoppaan.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.