Ihmisiä voi auttaa myös hyvinvoinnin kautta – Viivi Lehtonen jätti vakityön sairaanhoitajana ja ryhtyi yrittäjäksi

Joutsalaislähtöinen, sittemmin pääkaupunkiseudulle muuttanut Viivi Lehtonen nauttii lomastaan yksin perheen mökillä Suonteella, Lehtonen pyrkii käymään Joutsassa mahdollisimman usein, sillä sen luonto monine aktiviteetteineen ovat hänelle hyviä tapoja irtautua hetkisestä arjesta. Rentoutuneen oloinen Lehtonen toimii nykyään hyvinvointialan yrittäjänä, joskin matka siihen on ollut monen mutkan ja sattuman kauppa.

Juuri ennen sairaanhoitajaksi valmistumistaan Lehtonen reppureissasi kolme kuukautta ja ajatus siellä vallinneesta vapaudesta jäi kytemään, vaikka Lehtonen ajatteli ihmisten auttamisen päivystystyössä olevan hänen kutsumusammattinsa. Lehtosen valmistuttua sairaanhoitajaksi vuonna 2018 hän pääsi töihin Päijät-Hämeen ensihoito- ja päivystyskeskus Akuuttiin.

– Reppureissulla tajusin, että en halua hypätä uraputkeen, vaan haluan elää hetkessä ja rytmittää elämääni täysin itse, muistelee Lehtonen.

Syksyllä 2018 Lehtonen heitti ilmoille ajatuksen joogaopettajaksi kouluttautumisesta. Ajatus konkretisoitui kaiken omaisuuden myymiseen ja menolipuksi maailmalle tammikuussa 2019. Lehtosella ei ollut aikeissa alkaa joogaopettajaksi, vaan ennemminkin hän lähti hakemaan kokemuksia.

– Olin silloin tosi suorituskeskeinen ja ajattelin, että en ikinä tule oppimaan tätä. Astangajoogassa tehdään kahden tunnin mittainen sarja, jossa jokainen liike ja hengitys pitää osata täsmälleen. Opetusnäyttökokeessa me kaikki opiskelijat ohjasimme yhteen ääneen. Kokeen jälkeen opettajat tulivat sanomaan minulle, että ääneni oli vanginnut heidät ja minun pitäisi ehdottomasti opettaa. Jätin ajatuksen hautumaan, toteaa Lehtonen.

Lehtonen opiskeli kuukauden joogaa Balilla, jonka jälkeen hän reissasi muutaman kuukauden Australiassa, Aasiassa ja Lähi-Idässä. Suomeen palattuaan Lehtonen jatkoi työskentelyä Akuutissa ja kuin sattumalta joogastudion omistava kollega vinkkasi Lehtoselle vapautuvasta ohjaajan paikasta. Vaikka Lehtonen ei kokenut olevansa valmis eikä suomeksi ohjaaminen Balilla englanniksi opitun jälkeen tuntunut luontevalta, hän tarttui tilaisuuteen.

Lehtonen perusti reilu vuosi sitten Koti Shala-onlinestudion, joka tavoittaa noin 70 aktiivista jäsentä kuukausittain. Kuva: Jouni Ranta.

– Kahden työn yhdistäminen antoi mahdollisuuden säästää rahaa, jotta voisin viettää seuraavankin talven ulkomailla. Sydämeni sykkii seikkailuille, joten varasin lennot Los Angelesiin ja matkustin yksin Meksikoon, kertoo Lehtonen.

– Ennen Los Angelesiin lähtöä minulle oli tarjottu joogaopettajan töitä Helsingistä. Hain Sydänasemalle Helsinkiin päivätöihin ja paikan saatua muutin tammikuussa 2020 juuri avattuun Noli Studioon, joka oli ei-paikallaan olevalle ihmiselle passeli vaihtoehto. En tiennyt, milloin elämä vie taas johonkin ja tähän konseptiin kuului kaikki tarvittava, summaa Lehtonen.

Muutaman kuukauden kovan tiiviin työtahdin jälkeen Lehtonen matkasi Portugaliin ja Afrikkaan surffaamaan. Siellä hän huomasi tekevänsä töitä myös lomalla. Oli aika pysähtyä miettimään, mitä hän oikeasti elämältä halusi. Huhtikuun lopulla Lehtonen ymmärsi ajaneensa itsensä ylikuormitetuksi ja marssi esimiehensä puheille. Joogatöitä oli kertynyt niin paljon, että Lehtonen halusi kokeilla yrittäjyyttä täysipäiväisesti ja purkaa juuri kirjoitetun jatkosopimuksen. Sairaalasta annettiin myönnytys ja mahdollisuus palata turvattiin.

– Aloitin joogatyöt täydellä höyryllä, kunnes minut palkannut joogastudio meni konkurssiin ja menetin tuhansia euroja. Koronatilanne paheni ja kaikki tuntui menevän mönkään. Päivän itkin ja pohdin, palaanko sairaalaan oravanpyörään vai kehitänkö joogatyötä jotenkin, tuumaa Lehtonen.

Luonto ja vesi ovat tärkeitä elementtejä tuoreelle hyvinvointialan yrittäjälle. Kuva: Akseli Mäkynen.

Koska asiakaskuntaa oli mukavasti ja kollegat joutuivat työttömiksi joogastudioiden sulkeuduttua koronan vuoksi, päätti Lehtonen perustaa online-joogastudion nimeltä Koti Shala. Kaikki edellisessä paikassa olleet kollegat lähtivät mukaan ja studio perustettiin lokakuussa 2020.

– Olen pienestä asti rakastanut musiikkia ja laulamista. Keräsin rohkeutta ja aloin pikkuhiljaa laulamaan enemmän julkisesti. Yhdistin joogan ja livemusiikin ja se taitaa olla se juttu, millä erotun joogaohjaajista, pohtii Lehtonen.

Nyt takana on reilu vuosi yrittäjyyttä ja Lehtonen summailee ajanjakson olleen tosi hurja, kenties rankin vuosi koko elämässä.

– Välillä on meinannut usko loppua, mutta minulla on valoisa elämänasenne. Olen havainnut, että ihan välttämättä ei tarvitse tehdä niin paljon töitä, vaan voin elää hetkessä. Äiti on opettanut, että elämä kyllä kantaa, toteaa Lehtonen.

Lehtonen rohkaistui palaamaan musiikin pariin pikkuhiljaa ja työstää parhaillaan cover-albumia. Kuva: Akseli Mäkynen.

Tuore yrittäjä on oppinut vetämään itselleen rajat sekä sanomaan ei. Myös oman työn hinnoittelussa oli alkuun vaikeuksia, kun Lehtonen ei kokenut olevansa millään tavalla ammattilainen sosiaalisen median tekijänä, joogaohjaajana tai muusikkona. Muut ihmiset ovat olleet ratkaisevassa roolissa tukemassa, jotta Lehtonen on uskaltanut olla rohkeasti oma, avoin itsensä.

– Tämä on ehkä maailman upeinta arkea, mitä elän tällä hetkellä. Korona pakotti pysähtymään ja sitä kautta on tullut hirveästi hyvää. Omalla tavallani autan ihmisiä hyvinvoinnin edistämisen kautta, kiteyttää Lehtonen.

Lehtonen työstää parhaillaan cover-albumia ja syksyllä hän aikoo lähteä kiertämään Eurooppaa, mikäli maailmantilanne sen sallii. Idea omasta retkeilyautosta on vaihtunut autojen konkreettiseen vertailuun ja syksyllä Lehtosen koti tulee näillä näkymin olemaan renkailla.

– Tuntui, että on aika muuttaa Helsingistä, mutta en osannut päättää minne. Jatkan joogan opettamista Koti Shalan kautta ja suunnitteilla on joogaretriittien järjestämistä Italiassa ja Kreikassa. Lisäksi sometyöt jatkuvat etänä retkeilyautosta käsin. Mikäli yrittäjän työt loppuvat yllättäen tien päällä, niin onneksi sairaanhoitajan työtä voi tehdä missä päin maailmaa tahansa, summaa Lehtonen.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Viivi Lehtonen vierailee usein Joutsassa, sillä alueen luonto monine aktiviteetteineen tarjoaa hyvää vastapainoa kiireiselle arjelle.