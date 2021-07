Kuntorasteilta löytyy monen tasoisia reittejä – omatoimirastit ovat kasvattaneet suosiotaan

Toukokuusta lähtien suunnistuksen harrastajilla sekä lajista kiinnostuneilla on ollut mahdollisuus osallistua kuntorasteille. Joka toinen viikko järjestetyt kuntorastit päättyvät sprinttiin Toivakassa 1. syyskuuta. Kuntorasteilla on tarjolla kolme eri pituista ja tasoista karttaa. Puolentoista tunnin ajan halukkailla on mahdollisuus lähteä radalle ja saada omasta suorituksestaan kellotettu aika.

Tapahtuman jälkeen kartat tulevat kotisivulle ladattaviksi ja ne ovat omatoimisesti suunnistettavissa noin kahden viikon ajan. Sekä kuntorastitapahtumiin että omatoimisuunnistukseen voi osallistua maksamalla kerta- tai kausimaksun.

Kuntorastit järjestetään aina eri paikassa, heinäkuun alussa vuorossa oli Häränsilmän alue, jossa ratamestarina hääri kansallisten kisojen konkari Teuvo ”Tepu” Slant. Tämän vuoden elokuussa Unkarissa pidettäviin suunnistuksen veteraanien MM-kisoihin ilmoittautunut Slant totesi, että kuntorasteille mahtuisi lisää kiinnostuneita kävijöitä.

– Se parikymmentä osallistujaa alkaa olla tiukassa näissä tapahtumissa. Tosin tämä helle verottaa myös osansa, mutta mielellämme täällä opastaisimme uusia innokkaita lajin saloihin, komppasi keväällä seuran puheenjohtajaksi valittu Marko Pynnönen.

Suunnistus ei ole välineurheilua, vaan alkuun riittää kiinnostus sekä metsässä liikkumiseen sopiva asustus. Seuralta löytyy kompasseja ja ajanottovälineitä vuokrattavaksi. Opastusta annetaan kuntorastitapahtumissa ja tarvittaessa metsään voidaan lähteä kaveriksi.

Kuntorasteista ilmoitetaan näkyvästi muille alueen liikkujille.

– Omatoimirastit ovat selvästi kasvattaneet korona-aikana suosiotaan, ja metsässä liikkuminen on niin sanotusti in. Suunnistus on oiva keino yhdistää metsässä liikkumiseen uuden oppiminen ja tutustua lähiluontoon. Mikäli reiteille lähdetään omalla porukalla, vähintään yhden olisi hyvä osata lukea karttaa, toteaa Pynnönen.

– Suurimmalla osalla on varmasti suunnistuksesta muistoja kouluajoilta. Rohkaisen kaikkia kokeilemaan lajia uudemman kerran, siitä voi saada paljon irti vuosien tauon jälkeen, kannustaa Pynnönen.

Jonna Keihäsniemi

Häränsilmän kuntorasteilla ratamestarina toimi Teuvo ”Tepu” Slant (vas.), vierellä seuran puheenjohtajana keväällä aloittanut Marko Pynnönen.