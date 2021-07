Leivonmäki-viikko käynnistyi markkinoilla

Leivonmäki-viikko käynnistyi lauantaina helteisissä tunnelmissa järjestetyillä markkinoilla. Alunperin yrittäjävetoisina aloitetut markkinat järjestettiin 26. kertaa, nyt toista vuotta Leivonmäki-seuran organisoimina.

Toista vuotta Leivonmäki-seuran puheenjohtajana toimiva Matti Kosonen toteaa, että viime vuonna seuran toiminta oli koronan takia hiljaisempaa, mutta nyt piristymään päin.

– Seura otti markkinat hoitaakseen, että kylällä olisi elämää. Seuran tehtävä on kylän pitäminen elävänä kuntaliitoksen jälkeen. Kuntaliitokseen on jo sopeuduttu, mutta se ei estä meitä olemasta leivonmäkisiä. Se on toisaalta aktivoinut kyläläisiä. Kun ei voi luottaa siihen, että toiset tulevat tekemään asioita meidän puolestamme, on parasta tehdä ne itse, Matti Kosonen sanoo.

Markkinat ovat Leivonmäki-seuralle tärkeät myös varainhankinnan kannalta. Seuran markkinakahvilassa kauppa kävi niin mukavasti, että lettutaikinaa piti tehdä lisää.

Eräänä myyntiartikkelina markkinoilla oli peräkärrykuormallinen klapeja, jotka huutokaupattiin Kurkiauran koulun retkikassan hyväksi.

Markkinapäällikkönä eli muun muassa myyntipaikkavarausten vastaanottajana toimivan Kari Gyldénin mukaan markkina näyttävät toipuneen koronalamasta.

– Myyjiä on taas jokseenkin normaali määrä, vaikka jotkut vanhat markkinakauppiaat lopettivat koronan takia kokonaan. Myös markkinakansaa näyttäisi olevan taas normaalisti. Merkittävä joukko ihmisiä markkinoille poikkeaa viereiseltä nelostieltä, Kari Gyldén sanoo.

Topi Suuronen esitti elävää musiikkia markkinakansalle.

Elävää musiikkia markkinakansalle esittänyt Topi Suuronen sanoo myös keikkaelämän vähitellen elpyneen koronasulusta.

– Hyvän säänkin ansiosta nyt on paljon ulkoilmatapahtumia, joita voidaan järjestää koronaturvallisesti. Keikkatarjouksia tulee lyhyellä varoitusajalla tyyliin “pääsisitkö huomenna” niin, että päällekkäisyyksiäkin sattuu. Tätä näyttäisi jatkuvan vielä elokuun ajan, mutta saapa nähdä mitä sitten tapahtuu, kun syksyllä pitäisi siirtyä sisätiloihin, Topi Suuronen sanoo.

Topi Suurosella on kaksi yhtyettä, jotka esittävät kantrimusiikkia. Sikäli mies ja kitara sopivat hyvin esiintymään myös Leivonmäen maalaismarkkinoilla traktorin peräkärryssä olkipaalien seassa.

Ylimmässä kuvassa: Markkinat ovat Leivonmäki-seuralle tärkeät varainhankinnan kannalta, tuumaavat seuran puheenjohtaja Matti Kosonen sekä johtokunnan jäsenet Sinikka Lahti ja Marja Sokkanen.