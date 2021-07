Rutalahden historiaa esillä Letkaliiterillä – vanhimmat löydöt peräisin 1500-luvulta

Letkaliiterillä on tänä kesänä esillä näyttely, joka tuo vahvasti Rutalahden historiaa ihmisten tietoisuuteen. Vuonna 2006 Rutalahteen perheineen muuttanut Kirsi Kautola on koonnut näyttelyyn kirjaimellisesti alueen historiaa pääosin pelloilta, pala kerrallaan. Näyttely nimittäin koostuu Kautolan metallinilmaisimella tekemistä löydöistä Rutalahden alueelta.

– Kaikki lähti kahdeksanvuotiaan lapsen ideasta, kun suunniteltiin yhteistä tekemistä. Mietittiin, että aarteenetsintä voisi olla kiva juttu ja ensimmäinen saalis oli nauloja. Kun omasta pihasta sitten löytyikin metallinilmaisimella vuoden 1737 äyri, innostus lähti lapasesta, taustoittaa Kautola.

Rutalahden historia oli jo tuttua Kautolalle Rutalahden kyläkirjasta ja löydöksille näytti olevan hyvä, historiallinen pohja jo 1500-luvulta lähtien. Viime vuoden heinäkuussa hankittu metallinilmaisin pääsi toden teolla töihin pelloille, kun luvat maanomistajilta oli ensin selvitetty. Suurin osa löydöistä on tehty nykyisen Rutalahden kylän alueelta. Lisäksi muutamilta pelloilta Viisarimäestä ja Toivakan puolelta on tullut yksittäisiä löytöjä. Kaikki näyttelyssä esillä olevat löydöt on tehty vajaan vuoden sisällä, joskin satoaika sekä kovat pakkaset katkaisivat harrastamisen hetkittäin.

Tämä talso eli kouru- tai koverokirves on peräisin 1800-luvulta ja löydetty Rutalahden nykyisen kylän alueelta.

Kaikki yli 100 vuotta vanhat löydöt Kautola on lain mukaisesti ilmoittanut Museovirastolle, ja osa löydöistä on lähtenyt tarkempiin tutkimuksiin Helsinkiin. Mitään yksittäistä merkittävintä löytöä ei Kautola osaa nimetä, sillä kaikki ovat omalta osaltaan tärkeitä kylän historiassa. Kautola kokee etsintöihin ja kulkemiseen ihmisten suhtautuneen positiivisesti. Täysin yksin itseään amatööriksi nimittävän Kautolan ei ole tarvinnut löydöksien tietoja koota, vaan apua hän on saanut Keski-Suomen museon amanuenssilta Miikka Kumpulaiselta.

– On ollut kiva koota historiaa kaikkien nähtäville. Aika hurjalta tuntuu, että tästä samasta paikasta on löytynyt sekä vuoden 1573 kahden äyrin kolikko että ihan nykypäivän euro. Paljon mahtuu näiden vuosien väliin ja edelleen jatkan alueella löydösten tekemistä, toteaa Kautola.

Näyttelyyn on mahdollista tutustua Letkaliiterin kahvilan ollessa auki torstaista lauantaihin aina elokuun 7. päivään asti.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Löydöksissä on erilaisia kolikoita jopa 1500-luvulta aina nykypäivään asti.