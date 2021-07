Tuomas Rantasesta Judoliiton aluepäällikkö

Judotatami Joutsan entisen yläkoulun liikuntasalissa tömähteli viikonloppuna tavallista taajempaan, kun Joutsan Tarmo isännöi Kaakkois-Suomen kesäkiertueeksi nimettyä nuorten harjoitusleiriä. Yhteisleiri oli alkusoittoa Suomen Judoliiton uudelleen käynnistetylle aluetoiminnalle.

Leirin yhtenä ohjaajana toimi Joutsan Tarmon Tuomas Rantanen (kuvassa etualalla poikittain), joka on nimetty Judoliiton Kaakkois-Suomen aluepäälliköksi.

– Tämä leiri on osa Kaakkois-Suomen kesäkiertuetta, mutta osanottajia täällä on ympäri Etelä- ja Keski-Suomea eli Jyväskylästä, Lahdesta, Orimattilasta, Lappeenrannasta, Vantaalta ja Porista. Leiriläisiä on 26 ja heillä viisi ohjaajaa. Tarmon nuoria mukana on seitsemän, Tuomas Rantanen toteaa.

Mukana leirillä olivat myös Judoliiton varapuheenjohtaja ja valmennusvaliokunnan johtaja Mika Mukkula Hollolasta sekä aluevaliokunnan puheenjohtaja Pentti Vauhkonen Pieksämäeltä.

– Takavuosina Judoliitto lakkautti alueorganisaationsa. Vähitellen toiminta alkoi keskittyä suuremmille paikkakunnille ja samaan aikaan harrastajamäärä on pienentynyt. Aluetoiminnan käynnistämisellä uudelleen pyritään kääntämään harrastajamäärä kasvuun. Siinä avainasemassa ovat kaikki seurat ja niiden aktiiviset vetäjät. Joutsan Tarmo on hyvä esimerkki siitä, että toiminnan laatu ei ole kiinni paikkakunnan koosta, Pentti Vauhkonen sanoo.

Kampanjan tavoitteet ovat korkealla.

– Judoliitto on asettanut tavoitteeksi paluun mitalikantaan. Pohjatyön tekemisessä seurat ovat tärkeässä roolissa. Judoliitto panostaa paljon myös nuorten etenemismahdollisuuksiin sekä maajoukkueen valmennukseen, Mika Mukkula sanoo.

Tarkoitus on, että aluepäälliköt kokoavat ympärilleen viiden hengen tiimit hoitamaan muun muassa sihteeri-, koulutus- ja tuomariasioita.

– Tuomas Rantanen on aluepäälliköksi juuri sopiva henkilö, sillä hän tuntee kaikki ja kaikki tuntevat hänet, Vauhkonen ja Mukkula toteavat.

Osmo Kuisma