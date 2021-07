Sattumia-palsta: Kylttiehdotus Joutsan kunnalle

Kuten moni muukin joutsalainen, Sattumia-palstan toimittaja on usein harmitellut Joutsan S-Marketin pihalla olevan kierrätyspisteen epäsiisteyttä. Tilanteen taustalla on se yksinkertainen tosiasia, että aina löytyy joku sellainen, joka jättää kierrätyspisteeseen vääränlaista tavaraa.

Palstanpitäjä on päätynyt ideaan, jota eräs toinen kuntalainenkin ehdotti Facebook-keskustelussa: alueelle on saatava selkeä kyltti, joka kertoo, miten kierrätyspisteellä on toimittava.

LVIALA Mainos: Aatto & Elli Lounas Rautakauppala Autoasi Joutsa

Sattumia-palsta ehdottaakin nöyrimmiten, että Joutsan kunta asentaisi mahdollisimman pian oheisen kuvan kaltaisen kyltin kierrätyspisteelle. Tekstin laadinnassa viranhaltijoiden on syytä pysyä esimerkin kaltaisessa lyhyessä ja ytimekkäässä ilmaisussa. Kyltin kirjainten tulee olla vähintään sen kuuluisan kissan kokoisia.

Markku Parkkonen