Joutsan kunnanjohtaja sote-uudistuksesta: Historiallinen muutos

Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen toteaa Joutsan Seudun haastattelussa, että tuleva sote-uudistus on kuntien kannalta historiallinen.

– Tämä on kaikkein suurin hallinnollinen uudistus, mitä koskaan on tapahtunut. Se koskettaa meitä jokaista asukkaina ja kuntalaisina. Kyseessä on valtava uudistus, jossa puolet kuntien tehtävistä lähtee hyvinvointialueille, arvioi Nissinen Joutsan Seudun nettihaastattelussa, joka on kokonaisuudessaan katsottavissa alla.

Keski-Suomessakin on käynnissä tulevan maakunnallisen hyvinvointialueen valmistelutyö. Nissinen uskoo, että tarvittaessa Joutsan kunnankin ääni kuuluu valmistelutyötä tekevän toimielimen suuntaan.

– Itse tunnen valmistelutyöryhmän jäsenistä lähes jokaisen ja uskon, että myös Joutsan luottamushenkilöillä on yhteyksiä heihin. Tarvittaessa voimme siis ottaa yhteyttä työryhmään ja käyttää suoria kanavia.

Ensi tammikuun aluevaalien jälkeen vaaleissa valittava aluevaltuusto ottaa hyvinvointialueen rakentamistyön vastuulleen. Nissinen katsoo, että paikallisten puolueihmisten tulisikin pohtia yhdessä, miten varmistetaan Joutsasta mahdollisimman hyvä edustus aluevaltuustoon. Väkilukuun suhteutettuna voi odottaa, että Joutsasta saataisiin aluevaltuustoon 1–2 edustajaa.

Alueen asukkaiden ääni tulee joka tapauksessa kuulumaan hyvinvointialueella, vaikka vahvaa edustusta ei aluevaltuustoon saataisikaan.

– Lainsäädännön mukaan hyvinvointialueen on vuosittain käytävä kuntien tavoitteita ja yhteistyötä läpi. Siinä mielessä pääsemme kyllä keskustelemaan, sanoo Nissinen.

Kunnan organisaatioon sote-uudistus tekee valtavan muutoksen: Joutsan kunnan henkilöstöstäkin noin puolet tulee siirtymään vuoden 2023 alusta lukien hyvinvointialueen palvelukseen.

– Työtehtävät kuitenkin säilyvät hyvin pitkälle samoina. Vanhukset hoidetaan edelleen omilla paikkakunnilla ja sosiaalitoimen palvelut tarjotaan omilla paikkakunnilla. Ehkä hallintoa jossain määrin keskitetään, mutta toisaalta myös hajautetaan, jottei synny mitään valtavaa virastoa.

Nissinen on jo vuosikausia ollut mukana erilaisissa sote-uudistuksen aiemmissa vaiheissa. Hän kertoo olevansa huojentunut siitä, että uudistus nyt saadaan vihdoin maaliin.

– Olen hyvin luottavainen sen suhteen, että Joutsankin nykyiset palvelut tulevat täällä säilymään.

Markku Parkkonen

Katso videotallenne Harri Nissisen haastattelusta: