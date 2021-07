Uimaniemen kesätorilla tavataan tuttuja ja tehdään kauppaakin

Ostaminen ja myyminen ovat periaatteessa pääasia torikaupassa. Monelle torinkävijälle tärkeintä on kuitenkin tuttujen tapaaminen. Niin myös Uimaniemen kesätorilla.

Uimaniemen kesätoria on pidetty vuodesta 2000 alkaen Hankaan Erätalon eli entisen kyläkoulun pihamaalla. Koko tämän ajan torin vakituinen kävijä on ollut Leena Nurminen (yläkuvassa vas.), ensin asiakkaana ja sitten torikahvion myyjänä. Vuosien varrella hän on tavannut torilla monta vanhaa tuttua ja saanut uusia.

– Olen syntyperäinen uimaniemeläinen ja asunut koko ikäni syntymäkodissani. Täällä torilla tapaan paljon entisiä kyläläisiä, joiden kanssa muistelemme vanhoja asioita. He tulevat tänne kesästä toiseen. Vuosien varrella tori on saanut paljon myös uusia kävijöitä. Kun he tulevat tänne ensimmäisen kerran, niin he tulevat uudelleen. Heistä on vähitellen tullut hyvänpäiväntuttuja, jotka moikkailevat myös kirkonkylällä, vaikka emme tiedäkään toistemme nimiä, Leena Nurminen kertoo.

Entiset uimaniemeläiset Maria Översti (oik.) ja Vuokko Peistilä sekä entinen kyläkauppias Seppo Sankari palaavat yhä uudelleen kesätorille kahvittelemaan.

Eräs entinen kyläläinen, josta on tullut Uimaniemen kesätorin ystävä, on nykyään Heinolassa asuva Maria Översti.

– Olen aikoinaan asunut täällä toistakymmentä vuotta. Kun muutimme tänne, meidät otettiin lämpimästi vastaan. Tämä on niin hyvä kylä, että tänne on päästävä aina uudestaan. Minulla ei ole täällä omaa kesäpaikkaa, mutta aina on kortteeri löytynyt, Maria Översti sanoo.

Ensikertalainen Uimaniemen kesätorin kävijä sen sijaan on Tarmo Orpana (yläkuvassa oik.), joka tykästyi Leena Nurmisen leipomiin munkkeihin niin, että osti niitä myös evääksi.

– Meillä on kesäasunto Hartolassa, ja vaimon tuttavien kautta saimme tietoa tästä torista. Tämä on meille ensimmäinen kerta tällä torilla. Tämä vaikuttaa oikein hyvältä ja viihtyisältä paikalta, joten voi olla, että tulemme tänne uudelleenkin, eiväthän nämä munkit pitkäksi aikaa riitä, Tarmo Orpana totesi.

Saman telttakatoksen alta löytyy munkkien lisäksi laaja kattaus muitakin leivonnaisia. Kylän naiset pitävät yhteistä myyntipistettä, jossa kukin myy omia herkkujaan.

Kesätorin tarjonta on muutenkin monipuolista. Torilla on muun muassa antikvaarinen kirjakauppa sekä useita kirppispisteitä. Erätalon sisätiloissa pidetty kirpputori ei tänä kesänä ole auki koronan takia, mutta ulkorakennuksesta löytyy muun muassa huonekaluja.

Tuula Tanttula-murto ja Anne Vänskä toimivat myyjinä kesätorin käsityömyymälässä.

Erittäin näyttävä osasto Uimaniemen kesätorilla on käsityömyymälä. Sitä on muutaman vuoden ajan hoitanut Anne Vänskä, rakkaudesta lajiin.

– Käsityöt ovat minulla verissä. Täällä on minulta tekstiilitöitä sekä keramiikkatöitä ja koruja, mutta tänne saa tuoda myytävää kuka tahansa.

Oma osastonsa käsityömyymälän kupeessa on Erätalolla kokoontuvilla kutojilla.

– Meillä on Erätalon yläkerrassa kangaspuita, joissa kudomme mattoja ja kankaita. Kutojilta ei peritä käyttömaksuja, mutta loimilangoista veloitamme sen verran, että saamme rahaa vuokranmaksuun. Samaan tarkoitukseen teemme myös kudonnaisia ja muita käsitöitä myytäviksi täällä torilla, kutojapiirin vetäjä Tuula Tanttula-Murto kertoo.

Hankaan Erämiesten sihteeri Jukka Hautamäki, kyläyhdistyksen puheenjohtaja Rauno Mettälä ja Erämiesten puheenjohtaja Jarmo Kuitunen leppoisassa yhteistyöpalaverissa kahvimukien ääressä.

Nykyinen kyläpäällikkö eli Uimaniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Rauno Mettälä katselee kesätorin hyörintää tyytyväisenä kahvimukin takaa.

– Tässä kylässä monet asiat pyörivät vanhalla painollaan. Ongelmana on se, miten kyläläiset saisi aktivoitumaan uusiin asioihin ja mukaan saisi uusia ihmisiä, Rauno Mettälä toteaa.

Yhdistyksen uusimpia hankkeita ovat sydäniskureiden hankkiminen Erätalolle ja Tuo Tuo -taidegalleriaan sekä Pynnölänrannan uimapaikan kunnostaminen.

Monien maalaiskylien tapaan Uimaniemi on potenut väen vähenemistä. Nuorisoa kylällä ei ole ja ikäihmiset muuttavat taajamiin. Mutta viime aikoina kylään on muuttanut myös uusia asukkaita, ja lapsiakin on kylälle ilmaantunut.

Kyläyhdistys ja Hankaan Erämiehet tekevät yhteistyötä Erätalon vaiheilla. Yhteistyöpalaveri syntyy luontevasti, kun Erämiesten puheenjohtaja Jarmo Kuitunen ja sihteeri Jukka Hautamäki istahtavat samaan torikahvilan pöytään Rauno Mettälän kanssa.

– Erämiehillä menee hyvin ja meillä on aina jotain tekeillä. Jäseniä yhdistyksessä on 35. Jäsenmaksuilla pidämme Erätaloa yllä, mutta talolla saisi olla enemmän ulkopuolista käyttöä, että saisimme lisää vuokratuloja, Kuitunen ja Hautamäki pohtivat.

Parhaillaan Erämiesten hirviporukalla ovat meneillään ampumalavatalkoot.

– Pidämme talkoita joka toinen lauantai ja teemme niin monta lavaa kuin tarvikkeita riittää. Ennen jahtikauden alkua viemme lavat passipaikoille. Se parantaa jahdin turvallisuutta, kun pääsee ampumaan ylhäältä alaviistoon.

Osmo Kuisma