Karoliinan Kahvimylly ja Tikanderin grilli pärjäsivät yleisöäänestyksissä

Ilta-Sanomat toteutti kesän alussa kyselyn suomalaisten suosikkitaukopaikoista. Koko Suomen kattavassa taukopaikkakyselyssä toiseksi eniten ääniä keräsi Leivonmäellä sijaitseva Karoliinan Kahvimylly. Yrittäjä Pirjo Soilu kertoo tunnustuksen vetäneen nöyräksi.

– Tällainen maininta on kaikista paras kiitos, jotain olemme selvästi tehneet oikein. Suomessa on lukuisia taukopaikkoja ja olemme verrattain pieni toimija, niin kyllä tämä tuntuu erittäin hyvältä, kiitteli pullataikinan teosta tavoitettu Soilu.

Alusta loppuun käsintehdyt suolaiset ja makeat herkut vetävät selvästi puoleensa Nelostiellä liikkuvia, sillä Soilun mukaan tänä kesänä päivittäisissä asiakasmäärissä mennään reilusti useissa sadoissa.

– Ihmiset arvostavat käsintehtyjä tuotteita, vaikka välillä tuotanto ja asiakasmäärät tukkeutuvat. Kotimaan lisääntynyt matkailu on näkynyt meilläkin, tämä on toinen hyvä kesä putkeen, toteaa Soilu.

Jarno Tikander oli otettu siitä, että pienen kylän grilli on yksi suomalaisten suosikkikohteista. Kuva JS Arkisto.

Iltalehti puolestaan teetti viime viikolla suuren yleisöäänestyksen, mistä löytyvät maan parhaat grilliruuat. Viisi eniten ääniä kerännyttä kioskia laitettiin järjestykseen. Listattujen lisäksi kymmenkunta runsaasti ääniä saanutta kioskia mainittiin, mukaan lukien Tikanderin kioski Joutsasta.

Grilli-kahvio Tikanderille, eli tuttavallisemmin Tiksuna tunnetulle paikalle yleisöltä pisteitä sateli isoista ja maukkaista annoksista. Yrittäjä Jarno Tikander totesi asiakkailta tulleen tunnustuksen olevan hyvin mukava juttu.

– Hyvältä tuntuu, ei siitä mihinkään pääse. Näköjään olemme tehneet asioita oikein, kiteytti Tikander.

Yleisöäänestyksessä mainittiin useampaan otteeseen salamipatonki sekä suussa sulavat munkit. Tikanderin mukaan vähän erikoisemmat annokset, kuten patongit, talon erikoinen sekä mättö ovat asiakkaiden suosikkeja.

– Patongit ovat vähän meidän spesiaali juttumme, niitä ei oikein muualta saa oman majoneesin kera, toteaa Tikander.

Tikanderin mukaan kotimaan matkailu on näkynyt kasvavana asiakasvirtana kioskilla. Keväällä tehdyn remontin myötä avarammat tilat ovat saaneet kiitosta ja kesä on sujunut loistavasti. Loppukesästä kioskilla on tarkoitus jatkaa remonttia, jossa lasitetaan ja katetaan terassi.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Yrittäjä Pirjo Soilu kertoo yleisöltä tulleen tunnuksen vetäneen nöyräksi. Kuva JS Arkisto.